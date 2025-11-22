logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Braća osumnjičena za silovanje dječaka od 13 godina u Tuzli

Braća osumnjičena za silovanje dječaka od 13 godina u Tuzli

Autor Nikolina Damjanić Izvor Dnevni avaz
0

Novi šokantan slučaj potresao je Tuzlanski kanton, kada su dvojica muškaraca starosti 43 i 41 godinu silovali trinaestogodišnjeg dječaka.

Braća osumnjičena za silovanje dječaka u Tuzli Izvor: Shutterstock

Kako „Dnevni avaz“ saznaje, riječ je o muškarcima koji su braća. Takođe,  Avaz navodi da je jedan od braće i ranije počinio slično zlodjelo.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Dnevni avaz“, zaprimljena je prijava o ovome događaju.

"U vezi Vašeg upita, informišemo vas da je zaprimljena takva prijava, te da su u konkretnom slučaju sve potrebne radnje preduzeli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona (KTTK). Za sve dalje informacije je potrebno obratiti se KTTK. Napominjemo da smo svi u obavezi postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku BiH", navodi se u odgovoru.

Kako je potvrdio portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović, Opštnski sud Tuzla je u četvrtak, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio mjeru pritvora za dva muškarca, jednog četrdesettrogodišnjaka i jednog četrdesetjednogodišnjaka iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz Tuzle počinili krivično djelo spolni odnos s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH.

"U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet", dodao je Arnautović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla hapšenje dječak braća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ