Braća osumnjičena za silovanje dječaka od 13 godina u Tuzli

Novi šokantan slučaj potresao je Tuzlanski kanton, kada su dvojica muškaraca starosti 43 i 41 godinu silovali trinaestogodišnjeg dječaka.

Izvor: Shutterstock

Kako „Dnevni avaz“ saznaje, riječ je o muškarcima koji su braća. Takođe, Avaz navodi da je jedan od braće i ranije počinio slično zlodjelo.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Dnevni avaz“, zaprimljena je prijava o ovome događaju.

"U vezi Vašeg upita, informišemo vas da je zaprimljena takva prijava, te da su u konkretnom slučaju sve potrebne radnje preduzeli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona (KTTK). Za sve dalje informacije je potrebno obratiti se KTTK. Napominjemo da smo svi u obavezi postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku BiH", navodi se u odgovoru.

Kako je potvrdio portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović, Opštnski sud Tuzla je u četvrtak, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio mjeru pritvora za dva muškarca, jednog četrdesettrogodišnjaka i jednog četrdesetjednogodišnjaka iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz Tuzle počinili krivično djelo spolni odnos s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH.

"U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet", dodao je Arnautović.