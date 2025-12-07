logo
Vojnici upali na televiziju i objavili da preuzimaju vlast: Dramatično stanje u afričkoj državi (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Grupa vojnika u Beninu pokušala je da preuzme vlast, ali je sprečen puč.

Vojska u Beninu pokušala da preuzme vlast Izvor: Operation 2022 / Alamy / Profimedia

Grupa vojnika u zapadnoafričkoj zemlji Benin objavila je na državnoj televiziji da je preuzela vlast, dok je beninski ministar unutrašnjih poslova Alssan Seidou u saopštenju naveo da su oružane snage uspješno sprečile pokušaj puča.

Ovaj potez predstavlja najnoviju prijetnju za demokratske norme u regionu, a dogodio se nakon prošlomjesečnog puča u Gvineji Bissau, odnosno devetog po redu u zapadnoj i centralnoj Africi od 2020. godine.

Najmanje osam vojnika, od kojih su neki nosili kacige, pojavilo se na državnoj televiziji kako bi objavili da je vojni odbor predvođen pukovnikom Tigrijem Paskalom preuzeo vlast, da raspušta državne institucije, suspenduje ustav i zatvara vazdušne, kopnene i morske granice. "Vojska svečano obećava da će beninskom narodu donijeti nadu u novo razdoblje, gdje će bratstvo, pravda i rad prevladati", navodi se u saopštenju koje je pročitao jedan od vojnika.

Ministar: Spriječili smo puč

Ministar vanjskih poslova Olushegun Adjadi Bakari rekao je za Reuters da je "manja grupa" vojnika pokušala da svrgnu vladu, ali da snage odane predsjedniku Patriceu Talonu rade na obnavljanju reda.

"Došlo je do pokušaja, ali situacija je pod kontrolom. Veći dio vojske i dalje je vjeran i preuzimamo situaciju", naveo je. Dodao je da pučisti kontrolišu samo državnu televiziju, kojoj je onemogućeno emitovanje od nedelje ujutro. U nekoliko kvartova najvećeg grada i privrednog centra Cotonoua mogla se čuti pucnjava dok su stanovnici rano u nedjelju išli na misu.

Francusko veleposlanstvo objavilo je na društvenim mrežama da se pucnjava čula u blizini rezidencije predsjednika Talona u Cotonouu i pozvalo svoje građane da ostanu u kućama. Pokušaj prevrata dogodio se u vreme kada se Benin priprema za predsjedničke izbore u aprilu, koji označavaju kraj Talonove vlasti, koji je na čelu države od 2016.

Vladajuća koalicija u Beninu nominovala je ministra finansija Romualda Wadagnija za svog kandidata, ključnog arhitektu ekonomskih politika administracije, kako bi nastavio sprovođenje reformi ukoliko bude izabran. Odluka Talona da odstupi nakon dva mandata predstavlja retkost u zapadnoj i centralnoj Africi, gde su demokratske norme sve pod većim pritiskom.

Jedna od stabilnijih demokratija u Africi

Benin se smatra jednom od stabilnijih demokratija u Africi. To je jedan od najvećih proizvođača pamuka na kontinentu, ali spada među najsiromašnije zemlje svijeta. U poslednjih nekoliko godina u Beninu raste aktivnost džihadističkih grupa, dok se organizacije povezane sa Islamskom državom i Al-Kaidom šire prema jugu.

Nakon sticanja nezavisnosti od Francuske 1960. godine, ova zapadnoafrička država doživela je niz vojnih udara, posebno u narednim decenijama. Od 1991. zemlja je politički stabilna, nakon dvadesetogodišnje vladavine Mathieuja Kérékoua, marksiste-lenjiniste, koji je državu preimenovao u Narodnu Republiku Benin.

 (Index/MONDO)

