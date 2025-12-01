logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Španija angažuje vojsku zbog širenja afričke svinjske kuge 1

Španija angažuje vojsku zbog širenja afričke svinjske kuge

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
1

Špansko Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je vojsku da pomogne u suzbijanju epidemije afričke svinjske kuge u blizini Barselone.

Afrička svinjska kuga u Španiji Izvor: Shutterstock

Oko pogođenog područja u Belateri uspostavljena je zaštitna zona u krugu od šest kilometara. Trista katalonskih policajaca i seoskih čuvara raspoređeno je u to područje na sjeveroistoku zemlje tokom vikenda.

Od danas im se pridružilo 117 pripadnika vojne jedinice za vanredne situacije, koji će koristiti dronove za lociranje i uklanjanje potencijalno zaraženih životinja.

Vlasti su prošle sedmice potvrdile da su dvije divlje svinje pronađene mrtve i da su bile pozitivne na ovu bolest.

Zvaničnici sumnjaju da se virus proširio nakon što su divlje svinje pojele kontaminiranu hranu, vjerovatno sendvič donesen iz inostranstva.

Država pokušava da zaštiti izvoz svinjetine, koji Španiji donosi milijarde evra svake godine.

Afrička svinjska kuga je bezopasna za ljude, ali se brzo širi među domaćim i divljim svinjama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija svinjska kuga vojska

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Čuj sendvič iz inostranstva ovi ko i rvati sve što ne valja kod njih došlo iz inostranstva

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ