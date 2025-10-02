logo
Kod Zvornika potvrđen drugi slučaj afričke kuge svinja

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U naselju Ekonomija kod Zvornika potvrđen je drugi slučaj afričke kuge svinja u domaćinstvu koje je držalo dvije svinje, saopšteno je iz Gradske uprave.

afrička kuga svinja u ekonomiji kod zvornika Izvor: Shutterstock

Odmah nakon sumnje na prisustvo ovog virusa, vlasnici su obavijestili nadležne službe, koje su uzele uzorke i poslale ih u Veterinarski institut "Doktor Vaso Butozan", a ovaj institut je potvrdio da je riječ o afričkoj kugi svinja.

Pravovremeno su preduzete sve propisane mjere, a nadležne institucije nastaviće da prate situaciju na terenu kako bi se spriječilo širenje bolesti i pojava novih žarišta.

U zaraženom području nadležni veterinar nadzire sva imanja i obavlja klinički pregled svinja, te kontrolu njihovih identifikacionih oznaka.

U saopštenju se ističe da je zabranjeno premještanje i prevoz svinja javnim ili privatnim putevima, kao i ulazak i izlaz drugih domaćih životinja na imanje ili sa njega bez odobrenja veterinarskog inspektora.

Svaka osoba koja ulazi na imanje ili izlazi sa imanja u zaraženom području dužna je da primjenjuje biosigurnosne mjere, jer je ljudski faktor glavni uzrok širenja virusa afričke kuge svinja, napominje se u saopštenju.

U domaćinstvu u zvorničkom naselju Karakaj prije nekoliko dana otkriveno je prisustvo svinjske kuge kod dvije svinje, koje su prema propisima uklonjene.

Afrička kuga svinja je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragične groznice. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za svinje. 

Tagovi

svinjska kuga Afrička svinjska kuga

