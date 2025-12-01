logo
Netanjahu traži pomilovanje od predsjednika: Kaže da ga suđenje ometa u vladanju

Netanjahu traži pomilovanje od predsjednika: Kaže da ga suđenje ometa u vladanju

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu podnio je zahtjev predsedniku da ga pomiluje u vezi sa višegodišnjim suđenjem za korupciju.

Netanjahu traži pomolovanje u vezi suđenja za korupciju Izvor: EPA-EFE/RONEN ZVULUN / POOL

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu podnio je zahtjev izraelskom predsjedniku da ga pomiluje u vezi sa višegodišnjim suđenjem za korupciju.

Netanjahu tvrdi da krivični postupak ometa njegovu sposobnost da vlada i da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva. Najdugovječniji izraelski premijer negira optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja.

Njegovi advokati su u pismu upućenom predsjedničkom kabinetu istakli da on i dalje vjeruje da bi se suđenje završilo njegovim potpunim oslobođenjem od optužbi.

"Moji advokati su danas poslali predsjedniku zahtev za pomilovanje. Očekujem da će svi koji žele dobro zemlji podržati ovaj korak. Nastavak procesa nas razdire iznutra", rekao je Netanjahu u kratkom video obraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.

Izrazio je uvjerenje da će "neposredno okončanje procesa u velikoj meri doprineti smirivanju tenzija i podsticanju opšteg pomirenja koje je zemlji toliko potrebno" i ponovio svoju nevinost. 

