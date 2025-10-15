logo
Netanjahu otkazao obaveze zbog bolesti: Pojavio se na sudu pa završio na odmoru kod kuće

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu otkazao je sve obaveze zbog bronhitisa, samo nekoliko sati nakon što se pojavio na sudu u okviru suđenja za korupciju koje traje još od 2020. godine.

Netanjahu otkazao obaveze zbog bronhitisa Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otkazao je sve obaveze u sredu iz zdravstvenih razloga, nakon što se pojavio na sudu zbog suđenja za korupciju.

Kako prenose izraelski mediji, iz Netanjahuove kancelarije saopšteno je da premijer boluje od bronhitisa, ali da "ne postoji opasnost ni po njega ni po ljude u njegovoj blizini". On je otkazao dnevni raspored i odmara kod kuće, dodaje se u izvještajima.

Vijest je stigla na dan kada se Netanjahu pojavio na posljednjem ročištu u dugogodišnjem procesu koji je počeo još u maju 2020. godine.

U jednom od slučajeva, Netanjahu i njegova supruga Sara optuženi su da su primili više od 260.000 dolara vrijedne luksuzne poklone, uključujući šampanjac, cigare i nakit, od milijardera u zamjenu za političke usluge.

U još dva slučaja, Netanjahu je optužen da je pokušao da dogovori povoljnije medijsko izvještavanje sa dva izraelska medija. On negira bilo kakvu krivicu i tvrdi da je žrtva političkog progona.

Sve se ovo dešava samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp tokom obraćanja izraelskom parlamentu, Knesetu, izjavio da Netanjahu treba da bude pomilovan u slučajevima korupcije.

"Cigare i šampanjac, koga to, do đavola, uopšte zanima?", našalio se Tramp, pa upitao izraelskog predsjednika Isaka Hercoga: "Zašto mu jednostavno ne date pomilovanje?" 

