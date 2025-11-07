logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua

Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Tursko pravosuđe izdalo je danas naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i nekoliko izraelskih zvaničnika, zbog, kako se navodi, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua Izvor: Twitter/Screenshot

Kako je saopštila Kancelarija glavnog tužioca Istanbula, nalozi za hapšenje odnose se na ukupno 37 osumnjičenih, uključujući ministra odbrane Izraela Kaca i ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben Gvira, prenosi RTRS.

U saopštenju se, navodi da su, kao rezultat genocida i zločina protiv čovječnosti koje je država Izrael sistematski počinila u Gazi, hiljade ljudi, uključujući žene i djecu, izgubile živote, hiljade drugih su povrijeđene, a stambena područja su postala neupotrebljiva.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska Benjamin Netanjahu

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ