Lakši protok ljudi i robe: Granični prelaz Kozarska Dubica dobio stalni međunarodni status

Granični prelaz Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica dobio je stalni status međunarodnog graničnog prelaza, čime je nakon višegodišnjeg privremenog režima trajno riješeno pitanje njegovog statusa, potvrdio je načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Savković je istakao da ova odluka predstavlja potvrdu značaja ovog graničnog prelaza za građane, privredu i institucije sa obje strane granice, ali i važan korak ka daljem razvoju opštine.

"Nakon godina privremenih rješenja i neizvjesnosti, danas možemo reći da je jedno važno pitanje za Kozarsku Dubicu konačno riješeno. Stalni status međunarodnog graničnog prelaza nije samo administrativna odluka, već potvrda da naša opština ima važnu ulogu u povezivanju ljudi, privrede i institucija sa obje strane granice", rekao je Savković novinarima u Kozarskoj Dubici.

Prema njegovim riječima, time se otvara prostor za snažniji privredni razvoj, lakši protok robe i putnika, te veće mogućnosti za investicije i kvalitetniju prekograničnu saradnju.

"Zahvaljujem svima koji su učestvovali u ovom procesu i doprinijeli da dođemo do rješenja koje će dugoročno koristiti našim građanima", naveo je Savković.

On je posebno naglasio značaj zajedničkih aktivnosti na uređenju mosta između Kozarske Dubice i Hrvatske Dubice, ističući da je riječ o investiciji koja dodatno potvrđuje opredijeljenost obje lokalne zajednice za jačanje međusobne povezanosti.

Međunarodni granični prelaz podrazumijeva granični prelaz namijenjen međunarodnom saobraćaju koji mogu koristiti državljani svih zemalja, u skladu sa važećim propisima BiH, Hrvatske i Evropske unije.

Takav status omogućava nesmetaniji protok putnika, unapređuje povezanost pograničnih područja i doprinosi razvoju privredne, turističke i institucionalne saradnje između dvije države.

(Srna)