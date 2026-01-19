logo
Austrija smanjuje PDV na osnovne potrepštine: "Građani u posljednje vrijeme imaju finansijske poteškoće"

Austrija smanjuje PDV na osnovne potrepštine: "Građani u posljednje vrijeme imaju finansijske poteškoće"

Autor Dragana Božić Izvor Eupravozato
0

Očekuje se da će projekat smanjenja PDV-a na osnovne prehrambene proizvode biti finansiran prihodima od poreza na nerecikliranu plastiku.

Austrija smanjuje PDV na osnovne životne namirnice Izvor: Shuttershtock

Austrijska vlada je pristala da smanji porez na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne prehrambene proizvode na nešto manje od pet procenata. Očekuje se da će prepolovljenje poreske stope stupiti na snagu sredinom godine, dok lista artikala koja će biti jeftinija kao rezultat ove mjere tek treba da bude utvrđena.

Očekuje se da će projekat smanjenja PDV-a na osnovne prehrambene proizvode biti finansiran prihodima od poreza na nerecikliranu plastiku, objavila je austrijska novinska agencija APA. Pored toga, planiran je i porez na pakete iz trećih zemalja, odnosno pošiljke iz zemalja van Evropske unije, poput Kine.

Predstavnici vlade izrazili su zadovoljstvo mjerom. Predsjednik Socijaldemokratske partije Austrije (SPÖ), koja se dugo zalaže za smanjenje PDV-a, Andreas Babler, naglasio je da građani u posljednje vrijeme imaju finansijskih poteškoća čak i pri kupovini osnovnih prehrambenih proizvoda pred kraj mjeseca, jer su cijene naglo porasle. Kancelar Kristijan Štoker takođe smatra da je svakodnevna kupovina veliki teret za potrošače.

Ministarka spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger rekla je da će trgovci na malo biti obavezni da smanjenje PDV-a zapravo prenesu na svoje kupce. Na ovaj način, smanjenje poreskog opterećenja bi bilo vidljivo na kasama u prodavnicama svakog dana. Ukoliko trgovci ne budu poštovali propise, najavljene su odgovarajuće mjere.

Babler takođe smatra da je važno istražiti zašto pad cijena sirove nafte na međunarodnim tržištima nije odražen na austrijskim benzinskim pumpama. Rekao je da će biti sazvana komisija za cijene i sprovedena posebna revizija kako bi se utvrdili razlozi.

Smanjenje PDV-a ima široku podršku. Udruženje trgovaca na malo Austrije pozdravilo je mjeru i najavilo da će ona imati "značajan uticaj na cijene".

"Naši trgovci na malo će što direktnije prenijeti efekte ovog poreskog olakšanja na naše kupce", rekao je Rajner Vil, generalni direktor udruženja, u saopštenju, dodajući da smatraju ključnim da to bude trajna, a ne samo privremena mjera.

(EUpravo zato/Mondo)

