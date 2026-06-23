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Drama tokom igre na Novom Beogradu: Dječak pao sa 10 metara, zadobio teške povrede kičme

Drama tokom igre na Novom Beogradu: Dječak pao sa 10 metara, zadobio teške povrede kičme

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Dječak (14) zadobio je teške povrede kičme nakon što je sinoć na Novom Beogradu pao u provaliju duboku 10 metara, kada se obrušilo zemljano brdo na kom se igrao. Hitno je prevezen u bolnicu.

Dječak pao sa 10 metara, zadobio teške povrede kičme Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak (14) teško je povrijeđen sinoć na Novom Beogradu kada je tokom igre sa vršnjacima pao sa visine od preko 10 metara, sa zemljanog brda koje se obrušilo.

Tinejdžer se, prema nezvaničnim informacijama, u večernjim satima igrao sa grupom drugara na jednom brdu na Novom Beogradu, kada je, kako se sumnja, usljed trenutka nepažnje izgubio ravnotežu usljed obrušavanja zemlje na kojoj je stajao i strmoglavio se u provaliju duboku više od deset metara.

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, kao i policija.

"Dječak je u svjesnom stanju, ali sa vidno teškim povredama, kolima Hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu. Dijagnostikom je utvrđeno da je zadobio teške povrede kičme, odnosno ozbiljne prelome pršljenova", navodi izvor upućen u slučaj.

O ovom jezivom incidentu odmah su obaviješteni nadležna policijska uprava, kao i dežurno tužilaštvo.

Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a detaljna policijska istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive slučaja.

(Kurir/MONDO)

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Novi Beograd povreda Srbija

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