Obilna kiša paralisala Kraljevo: Ulice pretvorene u rijeke, pojedina vozila zaglavljena

Snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskom pogodilo je danas Kraljevo, gdje su brojne ulice završile pod vodom. Zbog velike količine padavina kišna kanalizacija nije uspjela da primi svu vodu, pa su pojedina vozila ostala zaglavljena.

Izvor: Rina

Snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskom pogodilo je danas Kraljevo, a pojedine gradske ulice našle su se potpuno pod vodom.

"Zbog velike količine padavina kišna kanalizacija nije uspjela da primi svu vodu, pa je došlo do plavljenja saobraćajnica i ozbiljnih problema u odvijanju saobraćaja. Na pojedinim deonicama kamioni i putnička vozila ostali su zarobljeni u vodi, dok je saobraćaj u više dijelova grada gotovo potpuno paralizovan, kaže za RINU jedan od građana.

Građani na društvenim mrežama objavljuju snimke poplavljenih ulica, a nadležne službe prate situaciju na terenu.

Za sada nema informacija o eventualno povređenim osobama ili većoj materijalnoj šteti.