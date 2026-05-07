logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zarobljeno na stotine brodova: Nova agencija odlučuje ko smije proći kroz Ormuski moreuz

Zarobljeno na stotine brodova: Nova agencija odlučuje ko smije proći kroz Ormuski moreuz

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Iran osnovao novu državnu agenciju za kontrolu prolaska brodova kroz Ormuski moreuz.

Iran osnovao firmu za kontrolu Ormuskog moreuza Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Iran je oformio novu vladinu agenciju koja će kontrolisati transport brodova kroz Ormuski moreuz, prenosi "Skaj Njuz". Agencija je dobilla naziv "Autoritet za prolazak kroz moreuz Persijskog zaliva" i mnogi su već zabrinuti zbog budućeg prolaska komercijalnih brodova i naftnih tankera kroz Ormuski moreuz.

Iran je naveo da će ova agencija biti jedina relevantna za odobrenje svakog broda koji želi da prođe kroz Ormuski moreuz. Trenutno je više stotina brodova zarobljeno u Persijskom zalivu i čekaju povoljne okolnosti za bezbjedan prolazak kroz Ormuski moreuz.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Ormuski moreuz Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ