Zarobljeno na stotine brodova: Nova agencija odlučuje ko smije proći kroz Ormuski moreuz

Iran osnovao novu državnu agenciju za kontrolu prolaska brodova kroz Ormuski moreuz.

Iran je oformio novu vladinu agenciju koja će kontrolisati transport brodova kroz Ormuski moreuz, prenosi "Skaj Njuz". Agencija je dobilla naziv "Autoritet za prolazak kroz moreuz Persijskog zaliva" i mnogi su već zabrinuti zbog budućeg prolaska komercijalnih brodova i naftnih tankera kroz Ormuski moreuz.

Iran je naveo da će ova agencija biti jedina relevantna za odobrenje svakog broda koji želi da prođe kroz Ormuski moreuz. Trenutno je više stotina brodova zarobljeno u Persijskom zalivu i čekaju povoljne okolnosti za bezbjedan prolazak kroz Ormuski moreuz.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.