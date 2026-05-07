logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijena nafte ponovo ispod 100 dolara: Tržište se nada dogovoru SAD-a i Irana

Cijena nafte ponovo ispod 100 dolara: Tržište se nada dogovoru SAD-a i Irana

Autor Haris Krhalić
0

Cijene nafte Brent i WTI ponovo padaju usljed nada o deblokadi Ormuškog moreuza.

Cijena nafte ponovo ispod 100 dolara Izvor: FXQuadro/Shutterstock

Cijene sirove nafte tipa Brent pale su tokom jutarnjeg trgovanja u Evropi ispod granice od 100 dolara po barelu. Do novog pada došlo je usljed optimizma na tržištu da bi SAD i Iran mogli postići dogovor koji bi konačno doveo do deblokade Ormuškog moreuza.

Nakon oštrog pada u srijedu, kada su cijene potonule za 7 odsto, azijsko trgovanje u četvrtak ujutro počelo je blagim oporavkom od 1 odsto. Investitori su prvobitno bili zabrinuti da dogovor Vašingtona i Teherana nije tako blizu kao što su signali sugerisali dan ranije. Ipak, cijene su ponovo krenulo naniže:

  • Brent je pao za 2 odsto na 99,18 dolara.
  • WTI (američka nafta) bilježi pad od 2 odsto i trenutno iznosi 93 dolara.

Pad cijena nakratko su usporile informacije o ubrzanom pražnjenju globalnih zaliha nafte, uključujući i one u SAD-u, dok blokada Ormuškog moreuza i dalje stvara pritisak na ponudu.

Prema najnovijim izvještajima, Sjedinjene Američke Države su poslale prijedlog memoranduma na jednoj stranici koji bi mogao voditi ka postepenom otvaranju Ormuškog moreuza i ukidanju američke blokade pristupa iranskim lukama. Iran još uvijek razmatra ovaj prijedlog i nije dostavio zvaničan odgovor.

Ipak, situacija ostaje neizvjesna jer još uvijek nema dogovora o novim pregovorima uz posredovanje, posebno onih koji se tiču iranskog nuklearnog programa, što ostaje glavna tačka sporenja.

Tržište ostaje oprezno

Stratezi kompanije ING, Warren Patterson i Ewa Manthey, ističu da je rasprodaja nafte djelimično poništila rast cijena uzrokovan konfliktom, ali da gubici nisu potpuni jer tržište ostaje veoma oprezno.

„Zalihe sirove nafte u SAD-u nastavljaju da se smanjuju, dok su kupci sve više zavisni od američkih barela kako bi nadoknadili prekinuto snabdijevanje sa Bliskog istoka“, naveli su analitičari u svojoj jutarnjoj zabilješci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nafta SAD Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ