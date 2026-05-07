Cijena nafte ponovo ispod 100 dolara: Tržište se nada dogovoru SAD-a i Irana

Cijene nafte Brent i WTI ponovo padaju usljed nada o deblokadi Ormuškog moreuza.

Cijene sirove nafte tipa Brent pale su tokom jutarnjeg trgovanja u Evropi ispod granice od 100 dolara po barelu. Do novog pada došlo je usljed optimizma na tržištu da bi SAD i Iran mogli postići dogovor koji bi konačno doveo do deblokade Ormuškog moreuza.

Nakon oštrog pada u srijedu, kada su cijene potonule za 7 odsto, azijsko trgovanje u četvrtak ujutro počelo je blagim oporavkom od 1 odsto. Investitori su prvobitno bili zabrinuti da dogovor Vašingtona i Teherana nije tako blizu kao što su signali sugerisali dan ranije. Ipak, cijene su ponovo krenulo naniže:

Brent je pao za 2 odsto na 99,18 dolara.

WTI (američka nafta) bilježi pad od 2 odsto i trenutno iznosi 93 dolara.

Pad cijena nakratko su usporile informacije o ubrzanom pražnjenju globalnih zaliha nafte, uključujući i one u SAD-u, dok blokada Ormuškog moreuza i dalje stvara pritisak na ponudu.

Prema najnovijim izvještajima, Sjedinjene Američke Države su poslale prijedlog memoranduma na jednoj stranici koji bi mogao voditi ka postepenom otvaranju Ormuškog moreuza i ukidanju američke blokade pristupa iranskim lukama. Iran još uvijek razmatra ovaj prijedlog i nije dostavio zvaničan odgovor.

Ipak, situacija ostaje neizvjesna jer još uvijek nema dogovora o novim pregovorima uz posredovanje, posebno onih koji se tiču iranskog nuklearnog programa, što ostaje glavna tačka sporenja.

Tržište ostaje oprezno

Stratezi kompanije ING, Warren Patterson i Ewa Manthey, ističu da je rasprodaja nafte djelimično poništila rast cijena uzrokovan konfliktom, ali da gubici nisu potpuni jer tržište ostaje veoma oprezno.

„Zalihe sirove nafte u SAD-u nastavljaju da se smanjuju, dok su kupci sve više zavisni od američkih barela kako bi nadoknadili prekinuto snabdijevanje sa Bliskog istoka“, naveli su analitičari u svojoj jutarnjoj zabilješci.