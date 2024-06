Vesić: Dodatnih 10 miliona evra za autoput, za dvije godine izgradnja aerodroma u Trebinju

Ministar infrastrukture i energetike Srbije Goran Vesić najavio da će danas biti "dodato" 10 miliona evra za izgradnju dionice auto-puta od Sremske Rače do Bijeljine, a da će do početka 2026. godine biti spremni i za izgradnju aerodroma Trebinje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vesić je istakao da je za Srbiju i Republiku Srpsku najznačajnije da nastave povezivanje saobraćajne infrastrukture.

"Važno je da završimo projekte koje smo započeli. Sada gradimo jedan auto-put i dve brze saobraćajnice prema Republici Srpskoj, odnosno BiH i planiramo da započnemo izgradnju još jednog auto-puta", rekao je Vesić.

Vesić je naveo da su delegacije Srbije i Srpske juče posjetile most na Rači koji uključuje veliki granični prelaz koji će, kako je rekao, potpuno promijeniti način života ljudi, pogotovo u Semberiji.

"Pored toga, do kraja ove godine radimo dve brze saobraćajnice do Loznice. Već sledeće nedelje ćemo objaviti tender za konstrukciju mosta na prelazu Šepak tako da je to jedna brza saobraćajnica", precizirao je Vesić.

Vesić je rekao da će druga brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci biti završena do kraja sljedeće godine.

"I tu ćemo raditi još jedan polumost pored Pavlovića ćuprije tako da će imati bolju propusnu moć. I poslednja je Požega-Kotroman, odnosno prema Višegradu, Rogatici, Palama i Sarajevu, tako da taj put počinjemo da gradimo iz dva dela - prvi deo prema Mačkatu, a onda dalje do Kotora", rekao je Vesić.

Vesić je naveo i da se krenulo u projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Sarajevo koja ide preko Zvornika.

"Mi radimo naš deo, znači Ruma, Šabac, dole prema Zvorniku. Veći deo te pruge je na teritoriji Republike Srpske i zato je veoma važno da ta pruga bude izgrađena", rekao je on.

Vesić je najavio da se, što se tiče aerodroma Trebinja kreće sa eksproprijacijom.

"Imamo dva miliona evra. Do avgusta ćemo dobiti i završiti projekat za građevinsku dozvolu i studiju zaštite životne sredine. Možemo da budemo spremni da do početka 2026. počnemo izgradnju aerodroma Trebinje", rekao je on novinarima iz Republike Srpske.

(Srna)