Fond PIO: 179 penzionera ostaće bez penzija za mart

Oko 900 penzionera do sada je postupilo po instrukcijama Fonda PIO Republike Srpske i izvršilo izmjenu punomoći, čime im je omogućena nesmetana dalja isplata penzija, saopšteno je iz ove institucije.

Iz Fonda navode da je za 179 penzionera, koji su u punomoći naveli prebivalište na teritoriji Republike Srpske, utvrđeno da nisu evidentirani kao takvi u bazi Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, zbog čega im je privremeno obustavljena isplata penzije za mart.

Podsjećaju da su, nakon otkrivenih zloupotreba pojedinaca koji su ranije dostavili punomoć za isplatu penzije opunomoćeniku, pozvali ukupno 2.398 penzionera da najkasnije do kraja aprila izmijene punomoć u skladu sa datim instrukcijama.

Penzionerima koji žive u inostranstvu, a uredno su dostavili potvrdu o životu, isplata penzije biće nastavljena do kraja godine, do kada važi dostavljena dokumentacija. Iz Fonda navode da do tada treba da usklade punomoć prema novim pravilima.

Kada je riječ o penzionerima koji žive u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i državama sa kojima postoji sporazum o razmjeni podataka o smrti korisnika, isplata će biti nastavljena po postojećoj punomoći bez dodatnih izmjena.

Riječ je o Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Iz Fonda su upozorili da će protiv svih koji nisu prijavili smrt penzionera, a nastavili su da primaju penziju na koju nisu imali pravo, biti pokrenuti postupci pred nadležnim organima radi povrata novca i sankcionisanja u skladu sa propisima.