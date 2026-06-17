Vučić ugostio Ketrin Zitu Džouns: "Srbija postaje sve prepoznatljivija na mapi svjetske filmske industrije"

Aleksandar Vučić ugostio slavnu glumicu Ketrin Zitu Džouns.

Izvor: Instagram/BuducnostSrbijeav

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas slavnu holivudsku glumicu Ketrin Zitu Džouns tokom njene posjete Beogradu. Vučić se tim povodom oglasio na svom "Instagram" nalogu "BudućnostSrbijeav".

"Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvijezda Ketrin Zitu Džouns, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela dio slave. Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svjetske filmske industrije.

Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo – da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti. Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvijezdu kao i komšiju iz kraja", naveo je predsjednik Srbije.