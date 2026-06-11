U kombiju pronađen 51 migrant, uhapšen muškarac iz Velike Kladuše

Policajci iz Kozarske Dubice uhapsili su juče Z.D. iz Velike Kladuše zbog sumnje da je u teretnom kombiju prokriumčario 51 stranog državljanina.

Izvor: PU Prijedor

Iz policije su naveli da je prethodno prilikom kontrole teretnog kombi vozila marke "Mercedes" kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin.

"O svemu je obavještena nadležna Služba za poslove sa strancima i tužilac Tužilaštva BiH kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog Z.D. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu 'Krijumčarenje lica'", saopštili su iz PU Prijedor.