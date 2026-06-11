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U kombiju pronađen 51 migrant, uhapšen muškarac iz Velike Kladuše

U kombiju pronađen 51 migrant, uhapšen muškarac iz Velike Kladuše

Autor Nikolina Damjanić
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Policajci iz Kozarske Dubice uhapsili su juče Z.D. iz Velike Kladuše zbog sumnje da je u teretnom kombiju prokriumčario 51 stranog državljanina.

IMG-20260610-WA0001.jpg Izvor: PU Prijedor

Iz policije su naveli da  je prethodno prilikom kontrole teretnog kombi vozila marke "Mercedes" kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronađen 51 strani državljanin.

"O svemu je obavještena nadležna Služba za poslove sa strancima i tužilac Tužilaštva BiH kojem će se nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog Z.D. dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu 'Krijumčarenje lica'", saopštili su iz PU Prijedor.

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Tagovi

hapšenje krijumčarenje

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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