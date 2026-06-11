Tehnički remont Bratunac (TRB) predstaviće najprepoznatljivije proizvode na Međunarodnom sajmu "Evrosatori" od 15. do 19. juna u Parizu, jednom od najvažnijih svjetskih pozornica odbrambene industrije.
TRB će na sajmu predstaviti borbena vozila "despot" i "vihor", poluautomatski pištolj "vampir" i rješenja iz oblasti proizvodnje municije i upaljača.
Riječ je o proizvodima koji spajaju iskustvo, inženjersku preciznost i jasnu viziju kompanije da odgovori na sve zahtjevnije izazove savremenog bezbjednosnog okruženja, saopšteno je iz TRB-a.
Tehnički remont Bratunac osvaja Pariz: "Despot", "Vihor" i "Vampir" pred svjetskom publikom
Na sajmu koji okuplja vodeće kompanije, delegacije, eksperte i donosioce odluka iz oblasti odbrane i bezbjednosti, TRB će nastupiti zajedno sa kompanijama namjenske industrije iz BiH, pod okriljem Spoljnotrgovinske komore BiH.
Učešće na sajmu ovog ranga, kako su istakli, nije samo poslovni nastup, već trenutak u kojem se višegodišnji rad, razvoj i strateška orijentacija kompanije predstavljaju pred očima svijeta.Izvor: Tehnički remont Bratunac
"`Evrosatori` za TRB nije samo sajam. To je mjesto na kojem se pokazuje koliko je jedna ideja sazrela, koliko je jedan sistem izrastao i koliko domaća industrija može da odgovori na globalne izazove", naveli su iz TRB-a.
Posebno im je zadovoljstvo što, kako kažu, nastupaju pod okriljem Spoljnotrgovinske komore BiH, zajedno sa kolegama iz namjenske industrije.
Tehnički remont Bratunac osvaja Pariz: "Despot", "Vihor" i "Vampir" pred svjetskom publikom
"Vjerujemo da zajednički nastup pokazuje snagu, stabilnost i potencijal našeg sektora na međunarodnom tržištu", smatraju u TRB-u.
Sajam "Evrosatori" tradicionalno se održava svake dvije godine, još od 1967. godine, i važi za jednu od najznačajnijih globalnih smotri odbrambene i bezbjednosne industrije.
Ovogodišnje izdanje okupiće više od 2.300 međunarodnih izlagača iz 65 zemalja.
(Srna)