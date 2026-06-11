Tehnički remont Bratunac osvaja Pariz: "Despot", "Vihor" i "Vampir" pred svjetskom publikom

Tehnički remont Bratunac (TRB) predstaviće najprepoznatljivije proizvode na Međunarodnom sajmu "Evrosatori" od 15. do 19. juna u Parizu, jednom od najvažnijih svjetskih pozornica odbrambene industrije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

TRB će na sajmu predstaviti borbena vozila "despot" i "vihor", poluautomatski pištolj "vampir" i rješenja iz oblasti proizvodnje municije i upaljača.

Riječ je o proizvodima koji spajaju iskustvo, inženjersku preciznost i jasnu viziju kompanije da odgovori na sve zahtjevnije izazove savremenog bezbjednosnog okruženja, saopšteno je iz TRB-a.

Na sajmu koji okuplja vodeće kompanije, delegacije, eksperte i donosioce odluka iz oblasti odbrane i bezbjednosti, TRB će nastupiti zajedno sa kompanijama namjenske industrije iz BiH, pod okriljem Spoljnotrgovinske komore BiH.

Učešće na sajmu ovog ranga, kako su istakli, nije samo poslovni nastup, već trenutak u kojem se višegodišnji rad, razvoj i strateška orijentacija kompanije predstavljaju pred očima svijeta.

Izvor: Tehnički remont Bratunac

"`Evrosatori` za TRB nije samo sajam. To je mjesto na kojem se pokazuje koliko je jedna ideja sazrela, koliko je jedan sistem izrastao i koliko domaća industrija može da odgovori na globalne izazove", naveli su iz TRB-a.

Posebno im je zadovoljstvo što, kako kažu, nastupaju pod okriljem Spoljnotrgovinske komore BiH, zajedno sa kolegama iz namjenske industrije.

"Vjerujemo da zajednički nastup pokazuje snagu, stabilnost i potencijal našeg sektora na međunarodnom tržištu", smatraju u TRB-u.

Sajam "Evrosatori" tradicionalno se održava svake dvije godine, još od 1967. godine, i važi za jednu od najznačajnijih globalnih smotri odbrambene i bezbjednosne industrije.

Ovogodišnje izdanje okupiće više od 2.300 međunarodnih izlagača iz 65 zemalja.

(Srna)