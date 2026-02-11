logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bratunac u Rijadu: TRB potpisao novi strateški ugovor sa Azerbejdžanom

Bratunac u Rijadu: TRB potpisao novi strateški ugovor sa Azerbejdžanom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kompanija Tehnički remont Bratunac (TRB) potpisala je u Rijadu petogodišnji ugovor sa Ministarstvom odbrane Azerbejdžana, što će dodatno proširiti dugogodišnju uspješnu saradnja.

TRB potpisao ugovor sa Azerbejdžanom Izvor: MONDO

Generalni direktor TRB-a Mile Pejčić rekao je da je ovo drugi ugovor koji potpisuju sa Ministarstvo odbrane Azerbejdžana i da ta saradnja potvrđuje međusobno povjerenje i svjedoči o stabilnom i kontinuiranom jačanju partnerstva.

"Kako naša saradnja raste, tako rastu i naše zajedničke ambicije i vizija budućeg razvoja", istakao je Pejčić.

On je rekao da TRB u Rijadu učestvuje na Svjetskom sajmu odbrane, koji je počeo u nedjelju, 8. februara, a završava sutra, saopšteno je iz ove kompanije.

Tokom sajma predstavnici TRB-a sastali su se sa čelnim ljudima kompanije "Saudi kemikal kompani holding", dugogodišnjim partnerima i saradnicima, sa kojima su razmijenili ideje i definisali planove buduće saradnje.

Iz TRB-a su naveli da učešće na ovakvim događajima ne predstavlja samo izlaganje proizvoda i kapaciteta, već i stratešku priliku za jačanje partnerstava, otvaranje novih tržišta i dalji razvoj kompanije.

Svjetski sajam odbrane u Rijadu jedan je od najvećih međunarodnih događaja u oblasti vojne industrije, na kojem se predstavljaju najnovija tehnološka dostignuća u oblasti odbrane. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

TRB azerbejdžan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ