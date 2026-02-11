Bratunac u Rijadu: TRB potpisao novi strateški ugovor sa Azerbejdžanom

Kompanija Tehnički remont Bratunac (TRB) potpisala je u Rijadu petogodišnji ugovor sa Ministarstvom odbrane Azerbejdžana, što će dodatno proširiti dugogodišnju uspješnu saradnja.

Generalni direktor TRB-a Mile Pejčić rekao je da je ovo drugi ugovor koji potpisuju sa Ministarstvo odbrane Azerbejdžana i da ta saradnja potvrđuje međusobno povjerenje i svjedoči o stabilnom i kontinuiranom jačanju partnerstva.

"Kako naša saradnja raste, tako rastu i naše zajedničke ambicije i vizija budućeg razvoja", istakao je Pejčić.

On je rekao da TRB u Rijadu učestvuje na Svjetskom sajmu odbrane, koji je počeo u nedjelju, 8. februara, a završava sutra, saopšteno je iz ove kompanije.

Tokom sajma predstavnici TRB-a sastali su se sa čelnim ljudima kompanije "Saudi kemikal kompani holding", dugogodišnjim partnerima i saradnicima, sa kojima su razmijenili ideje i definisali planove buduće saradnje.

Iz TRB-a su naveli da učešće na ovakvim događajima ne predstavlja samo izlaganje proizvoda i kapaciteta, već i stratešku priliku za jačanje partnerstava, otvaranje novih tržišta i dalji razvoj kompanije.

Svjetski sajam odbrane u Rijadu jedan je od najvećih međunarodnih događaja u oblasti vojne industrije, na kojem se predstavljaju najnovija tehnološka dostignuća u oblasti odbrane.

