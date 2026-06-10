Oglasili se iz policije: U pucnjavi u Prijakovcima povrijeđena dva maloljetna lica

Dva maloljetna lica povrijeđena su u incidentu u mjestu Prijakovci kod Banjaluke.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dva maloljetna lica povrijeđena su u incidentu koji se dogodio u mjestu Prijakovci kod Banjaluke, potvrđeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

Policija je prijavu dobila u 16.30 časova. Povrijeđenim maloljetnicima ukazuje se ljekarska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske.

"Policija preduzima sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", naveli su iz policije.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog tužilaštva Banjaluka.

Podsjetimo, djeca su igrajući se u šumi pronašla oružje, takozvani kratež, koji je opalio.