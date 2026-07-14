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Otkriven ugovor Zeka Ledeja: Partizan mu nudio platu od 5.2 miliona evra, ali uzalud

Otkriven ugovor Zeka Ledeja: Partizan mu nudio platu od 5.2 miliona evra, ali uzalud

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zek Ledej odlazi u Hapoel iz Tel Aviva, odbivši ponudu Partizana od 5,2 miliona dolara. Saznajte više o njegovom novom ugovoru.

kolika je plata zeka ledeja u hapoelu Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Zek Ledej ne vraća se u Partizan nego odlazi u Hapoel iz Tel Aviva, zvanično je potvrđeno. Htio je Partizan da vrati miljenika navijača, prema informacijama "Mozzart Sporta" nudio mu je do 5,2 miliona dolara, blizu ugovora koji je dobio samo još Džabari Parker, ali ni to ga nije ubijedilo da se vrati u tabor crno-bijelih gdje još nema pojačanja.

Prema informacijama medija iz Izraela, Zek Ledej će od Hapoela dobiti još bolji ugovor nego što mu je nudio Partizan, odnosno u pitanju je 5,8 miliona dolara za dvije sezone.

U prvoj godini ugovora Ledeju će pripasti 2,8 miliona dolara, a u drugoj još tri miliona dolara, čime je bogati vlasnik Ofer Janaj htio da pošalje značajnu poruku javnosti nakon što mu je Makabi "oteo" Jama Madara. Hapoel želi i ove godine da bude bitan faktor u Evroligi, stoga planira da pored Ledeja dovede još nekoliko jakih imena i stigli su još i Elajdža Brajant, Antonio Blejkni i Dan Oturu.

Šta je rekao Zek Ledej?

Bivši košarkaš Partizana i Olimpije Milano oduševljen je odlaskom u Hapoel gdje će bez ikakve sumnje imati veliku ulogu, kao doduše i u ostalim klubovima za koje je igrao.

"Uzbuđen sam i zahvalan zbog šanse da igram za Hapoel. Od samog početka sam osjetio da su ambicije ovog tima velike i da vjeruju u ovo što gradimo zajedno. Ne mogu da dočekam da počnemo da radimo zajedno i da predstavljam klub i da igram pred sjajnim navijačima. Hajde da zajedno napravimo istoriju", rekao je Ledej.

Ledej je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Olimpije i imao je prosjek od 13,1 poen i 4,2 skoka po meču.

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Zek Ledej skandiranje
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Zek Ledej Hapoel

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