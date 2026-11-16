Nikola Jokić ove sezone bilježi slabije rezultate, a NBA insajder Brajan Vindhorst ukazuje na probleme sa njegovim zglobom.

Izvor: YouTube/ESPN Australia/DNVR Sports

Srpski košarkaš Nikola Jokić ove sezone ne igra ni blizu dobro kao prethodnih godina i to izaziva sve više reakcija, posebno iz Amerike. Mnogi su bili skloni da proglase da je ovo kraj Jokićeve ere i da nikada više neće biti isti kao u periodu od 2019. do 2026. godine, a interesantno je da se toj grupi pridružio i jedan od njegovih najvećih poštovalaca, poznati NBA insajder Brajan Vindhorst.

U podkastu "The Hoop Collective", Vindhorst je izrazio zabrinutost zbog Jokićevog trenutnog stanja i upozorio na brojke koje su daleko ispod njegovog nivoa.

Šta je rekao Vindhorst o Jokiću?

"Njegov šut se pokvario. Procenat šuta mu je ukupno pao za sedam odsto, a za tri poena za oko 13 odsto", naglasio je uvijek analitički Brajan Vindhorst.

"Kada razgovarate sa ljudima iz NBA lige, znam da su mnogi pominjali povredu koljena koju je imao prošle godine. Međutim, to nije ono na šta ukazuju rukovodioci klubova i skauti sa kojima sam razgovarao", rekao je Vindhorst i naglasio da je problem u njegovom zglobu.

"Desni ručni zglob Nikole Jokića je u pitanju. Već pet godina ima problema sa njim, a povrede su se javljale s vremena na vrijeme", dodao je Vindhorst.

Kako je odjednom zglob problem?

Izvor: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Iako je u pitanju povreda koju Jokić vuče godinama, Vindhorst ukazuje na to da se stanje pogoršalo prošle sezone:

"Povrijedio ga je i prošle godine, a ne znam kako se sada osjeća. Riječ je o njegovom zglobu. Ipak, može se povući jasna paralela između te povrede prošle godine i pada njegovih procenata šuta", dodao je Vindhorst.

Ove sezone Jokić prosječno bilježi 23,7 poena, 10,5 skokova i 9,1 asistenciju, uz procenat šuta 51 odsto. To se doduše popravilo u prethodnih nekoliko mečeva, pošto je bio i ispod 50, dok je obično na oko 60.

Što se tiče šuteva za tri poena, tu je problem još uočljiviji jer Jokić šutira samo 25 odsto.

Led, zavoji...

Nikola Jokić has some ice on his shooting wrist after the first day of training camp.He says it’s nothing new and he’s not worried - same issue that comes and goes for him. https://t.co/ykNYqOymkl — Brendan Vogt (@BrendanVogt)September 30, 2025



Jokić je više puta govorio o svojoj povredi zgloba desne ruke i iz njegovih odgovora moglo se čuti da ga to ne ograničava. Ali, svaki put kada bi se pojavio sa ledom ili zavojem na ruci, novinari su ga ispitivali na tu temu.

"Ne, to nije razlog za brigu. Držim to pod kontrolom. Počelo je prije šest godina, ali je i dalje tu", rekao je Jokić pred početak prošle sezone, da bi se povreda još nekoliko puta javila u toku takmičarske godine, s tim da se ne može reći da je na neki način uticala na njegove igre.