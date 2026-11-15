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Nikola Jokić htio tri poljupca: Čim je vidio "Džordanovića", morao je da ispoštuje srpski običaj

Nikola Jokić htio tri poljupca: Čim je vidio "Džordanovića", morao je da ispoštuje srpski običaj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je ispoštovao ritual koji ima sa Deandrom Džordanom, uz obavezna tri poljupca, po srpskom običaju.

Nikola Jokić i Deandre Džordan se poljubili tri puta Izvor: X/@nuggets

Nikola Jokić je bio blizu tripl-dabla (26, 10as, 8sk) u pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa (116:108). Uoči te utakmice je ispoštovao i ritual sa nekadašnjim saigračem i čovhekom koga očigledno veoma cijeni i poštuje - Deandrom Džordanom.

Čim ga je viuo, odmah je ustao i uslijedila su tri poljupca. Po starom srpskom običaju. Potom su se zagrlili, pa malo popričali o raznim temama. Nije ni to toliko čudno pošto je poznato i da Deandre obožava i Srbiju i Jokića.

"Imam rakiju kod kuće, sa malom kruškom u flaši. Sada sam crni Srbin, Džordanović sigurno", rekao je Deandre jednom prilikom u podkastu kod Pola Džordža.

Sada su opet Jokić i Džordanović bili zajedno, samo na suprotnim stranama terena.

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Tagovi

Nikola Jokić Deandre Džordan košarka NBA liga

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