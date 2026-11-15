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Dominacija Nikole Jokića u NBA: Denver objavio snimak od 158 sekundi

Dominacija Nikole Jokića u NBA: Denver objavio snimak od 158 sekundi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić odigrao je sjajnu partiju protiv Nju Orleansa i ušao je u istoriju NBA lige.

Denver objavio snimak najboljih poteza Nikole Jokića Izvor: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je odigrao još jednu sjajnu partiju. U pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa (116:108) je bio nadomak tripl-dabl učinka. Završio je meč sa 26 poena, 10 asistencija, 8 skokova i 3 ukradene lopte. Još jedna odlična partija srpskog centra.

Kako je sve to izgledalo najbolje se vidi u snimku koji su objavili Nagetsi. U 158 sekundi su izvukli najbolje poteze Srbina protiv Pelikansa i kao i uvijek ima nekih pravih majstorija. Prevario je protivničke igrače više puta, imao neka veoma lijepa dodavanja.

Nikola Jokić protiv Nju Orleansa
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Tu je i trojka pod faulom. Proveo je 37 minuta na parketu i poslije serije od četiri gostovanja se Denver konačno vraća kući. Tamo će igrati sa Finiksom.

Jokić i Marej ušli u istoriju

Meč protiv Pelikansa ujedno je i istorijski. Zašto? Zato što su Nikola Jokić i Džamal Marej postali prvi tandem u istoriji koji je imao 1000 i više međusobnih asistencija.

Prema zvaničnim podacima Jokić je Mareju asistirao 1.001 put, dok je Marej uposlio Jokića 1.086 puta. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.

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Tagovi

Denver Nikola Jokić košarka NBA liga

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