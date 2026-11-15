Dominacija Nikole Jokića u NBA: Denver objavio snimak od 158 sekundi

Nikola Jokić odigrao je sjajnu partiju protiv Nju Orleansa i ušao je u istoriju NBA lige.
Nikola Jokić je odigrao još jednu sjajnu partiju. U pobjedi Denvera protiv Nju Orleansa (116:108) je bio nadomak tripl-dabl učinka. Završio je meč sa 26 poena, 10 asistencija, 8 skokova i 3 ukradene lopte. Još jedna odlična partija srpskog centra.
Kako je sve to izgledalo najbolje se vidi u snimku koji su objavili Nagetsi. U 158 sekundi su izvukli najbolje poteze Srbina protiv Pelikansa i kao i uvijek ima nekih pravih majstorija. Prevario je protivničke igrače više puta, imao neka veoma lijepa dodavanja.
Tu je i trojka pod faulom. Proveo je 37 minuta na parketu i poslije serije od četiri gostovanja se Denver konačno vraća kući. Tamo će igrati sa Finiksom.
Jokić i Marej ušli u istoriju
Meč protiv Pelikansa ujedno je i istorijski. Zašto? Zato što su Nikola Jokić i Džamal Marej postali prvi tandem u istoriji koji je imao 1000 i više međusobnih asistencija.
Prema zvaničnim podacima Jokić je Mareju asistirao 1.001 put, dok je Marej uposlio Jokića 1.086 puta. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.
Rezultati:
- Nju Orleans - Denver 108:116
- Klivlend - Dalas 127:117
- Memfis - Bruklin 129:110
- Majami - Detroit 137:117
- Minesota - Čikago 106:117
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