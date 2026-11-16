Uspjeh Denver Nagetsa prije svega zavisi od toga koliko će ostatak tima moći da pomogne Nikoli Jokiću i Džamalu Mareju. Američki analitičari vide prostor da im iz drugog plana pomoć budu Trevon Brazil i Brajs Hopkins

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Prestižni američki sportski portal "ESPN" objavio je najnoviju rang-listu procjene trenutne snage i forme NBA ekipa. Na njoj Denver Nagetsi zauzimaju 12. mjesto na tabeli, sa skorom 7-4 i poslije niza od četiri pobjede u posljednjih pet utakmica.

Dok Nikola Jokić i dalje hvata ritam (23,7 poena po meču) i dok Džamal Marej "vuče" ekipu iz sve snage (25,9 poena u prosjeku), "insajderi" ESPN-a ponavljaju ocjenu da će Nagetsi biti uspješni onoliko koliko ostatak tima pomogne Srbinu i Kanađaninu.

"Nagetsi su i dalje u vječitoj potrazi za kombinacijama postava koje mogu da prežive minute kada su Nikola Jokić ili nevjerovatno razigrani Džamal Marej van parketa. Tokom prvih devet utakmica, ekipa je u minusu od 15 poena dok je Jokić na klupi, odnosno 29 poena kada Marej odmara. Ipak, u toj najnovijoj potrazi za širinom rotacije nakon ljetošnjeg odlaska Pejtona Votsona, dobili su ohrabrujući doprinos od Trevona Brazila i Brajsa Hopkinsa, obojice pikova iz druge runde drafta 2026. godine", navedeno je.

Ko su Brazil i Hopkins?

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Trevon Brazil (23) je krilni centar visine 208 cm sa rasponom ruku od 223 cm, koji se već na samom početku istakao kao odličan skakač i defanzivni faktor u nekoliko pobjeda Denvera. U prosjeku igra 20,3 minuta, a njegova minutaža bi mogla da raste kako sezona bude odmicala.

Prije dolaska u NBA ligu, igrao je koledž košarku u NCAA ligi. Karijeru je počeo na Univerzitetu Misuri, a zatim je prešao na Univerzitet Arkanzas. Tamo je skrenuo pažnju na sebe kao elitni atleta i postao poznat po atraktivnim zakucavanjima i sjajnim blokadama, što mu omogućavaju visina (208 cm) i ogroman raspon ruku (223 cm).

Sa druge strane, Hopkinsov (24) zadatak u rotaciji Denvera moglo bi da bude ono što je pokazao u meču protiv Toronta, kada je ušao iz drugog plana i ubacio 18 poena u pobjedi svog tima. Bio je to i dalje izolovan slučaj Hopkinsovog "bljeska", koji bi morali da se ponavljaju tokom sezone.

Brazila i Hopkinsa veže i nesreća sa koledža

Brajs Hopkins je krilni košarkaš rođen 2002, sa petogodišnjom koledž karijerom, provedenom na univerzitetima Kentaki, Providens i Sent Džons, odakle ga je Rik Pitino poslao u NBA. Ono što je usporilo razvoj obojice košarkaša (i Brazila i Hopkinsa) je da su doživjeli teške povrede - kidanje ukrštenog ligamenta.

Njihov put je zato bio teži i njihov karakter je zato izgrađen u jako teškim situacijama. To je ono što će im svakako pomoći u Nagetsima i u NBA ligi, kao i Jokiću sa njima.

Brajs Hopkins odabran je na NBA draftu kao 49. "pik", koji je bio u Denverovom vlasništvu. Sa druge strane, Trevon Brazil odabran je sa 35. mjesta tako što ga je "pokupio" San Antonio, pa onda poslao Nagetsima.