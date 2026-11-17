Bivši igrač Denvera Kolin Gilespi otkrio je da je dobio poziv od Nikole Jokića u pola tri ujutru.

Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen / Printscreen/X/DuaneRankin

Denver je poslije dobrih rezultata na gostovanjima doživio poraz kod kuće. Izgubio je od Finiksa (117:105), a važnu ulogu u tome imao je i rezervni plejmejker Kolin Gilespi (10, 3as, 3sk), momak koji je NBA karijeru počeo baš u Nagetsima i sa njima osvojio prsten. I igra upravo na poziciji koja je deficitarna u klubu i sa kojom se muče već nekoliko godina.

"Želio sam da ostanem. Proveo sam dvije godine u klubu, ali su odlučili da krenu drugim putem. Nema zle krvi, tako su odlučili. Na kraju se dobro završilo za mene, rekao sam da je dobro za obje strane", rekao je Gilespi poslije meča.

Možda bi i ostao u timu da nije bilo ozbiljne povrede i operacije koja ga je dugo odvojila od terena.

"Kada si početnik, nervozan si kada ulaziš u svlačionicu sa veteranima, ali sam se zbližio sa svim relativno brzo. Vidjeli su koliko radim i dok sam bio povrijeđen, radovali su se kada sam se vratio. Vidio sam ih sada ponovo i volim ih", poručio je Gilespi.

"Jokić me zvao u pola 3 ujutru"

A: "He texted me this morning. He texts me like every two weeks. He called me at 2:30 in the morning a couple of weeks ago. I'm was like, what do you want? I'm going to sleep.'"Q: What did he want?A: "I don't know." Collin Gillespie on Nikola Jokic.Suns guard going down memory lane with @BennettDurando on his time in Denver."I wanted to be here, but they went a different way and that's fine. I have no bad blood. I'm very grateful. They didn't have to keep me around that first year. They went a different direction. Ultimately, it worked out better for me and I'm very happy where I am. It worked out really good for both parties." — Duane Rankin (@DuaneRankin)November 17, 2026

Jedno od pitanja bilo je i o odnosu koji ima sa Nikolom Jokićem.

"Nikola i ja pričamo, poslao mi je poruku jutros prije meča, čujemo se na svake dvije nedjelje otprilike.Prije nekoliko nedjelja me je pozvao u pola 3 ujutru. Probudio me je, pitao sam ga šta hoće. Šta je htio? Nemam pojma", zaključio je Gilespi sa osmijehom.

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