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Partizan se raspao, najveće pojačanje ipak ostalo u klubu

Partizan se raspao, najveće pojačanje ipak ostalo u klubu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan se prvi put pojavio na terenu nakon što se ekipa urušila zbog finansijskih problema. Najveće iznenađenje u Šapcu je to što je u ekipi ostao Migel Sančez Migaljon.

Migel Sančez Migaljon ostao u Partizanu Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Deveto kolo Arkus lige otvoreno je derbijem u dvorani "Zorka". Metaloplastika je dočekala Partizan, a javnost je zanimalo ko će to izaći na teren u crno-bijelom dresu.

Novi trener Marko Pavlović izveo je na teren ekipu u sastavu: Luka Krivokapić, Andrej Trnavac, Vanja Radivojević, Migel Sančez-Migaljon, Mladen Šotić, Brana Mirković, Vukašin Babić, Ilija Abutović, Simo Šijan, Ivan Mićić, Uroš Gugolj, Filip Kočanović, Petar Ivanić, Milija Papović, Lazar Anđelković i Aljoša Damjanović.

Iznenađenje je svakako bilo najveće inostrano ime koje je pojačalo klub ove sezone. Migel Sančez Migaljon je jedini stranac koji je ostao u klubu i on je kao dvostruki osvajač medalja na Olimpijskim igrama za sada ostao u klubu.

Koga sve nema?

Znali smo da je Miloš Kos otišao u Veclar, Nikola Crnoglavac u AEK, Sergej Ivanov u Meškov Brest, kao i da su ekipu napustili svi stranci osim Migela Sančeza Migaljona koji je ipak ostao u klubu. To ipak znači da je ovo za standarde Arkus lige i dalje jak tim.

Partizan je ovaj meč dočekao na vrhu tabele Arkus lige sa 14 bodova, maksimalnim učinkom iz sedam kola, ali odmah iza njih tu je Vojvodina sa 14 bodova, kao i Metaloplastika sa 13, dok Dinamo iz Pančeva ima 13.

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Tagovi

RK Partizan Rukomet Migel Sančez Migaljon ARKUS liga

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