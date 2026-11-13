Partizan pobijedio sa samo jednim strancem: Rutinski trijumf, uprkos haosu

Rukometaši Partizana upisali su pobjedu u Arkus ligi poslije haosa i svega što se dešava u klubu.

Izvor: Arena sport

U Partizanu trenutno vlada potpuni haos u samom klubu, ali su rukometaši uspjeli da upišu pobjedu u Arkus ligi. U dvorani "Zorka" su savladali Metaloplastiku na gostovanju - 33:27.

Detalj koji je svakako najviše iznenadio je bio taj što je Migel Sančez Migaljon ostao u klubu. Jedini stranac koji nije napustio Humsku i to kao dvostruki osvajač olimpijskih medalja.

Novi trener Marko Pavlović je tako došao do trijumfa na svom debiju na klupi crno-bijelih. Što se samog meča tiče, pobjednički tim predvodili su Aljoša Damjanović i Brana Mirković sa po sedam golova. Na drugoj strani istakao se Marko Đurović sa sedam pogodaka.

Koga sve nema?

Miloš Kos je otišao u Veclar, Nikola Crnoglavac u AEK, Sergej Ivanov u Meškov Brest, kao i da su ekipu napustili svi stranci osim Migela Sančeza Migaljona koji je ipak ostao u klubu. To ipak znači da je ovo za standarde Arkus lige i dalje jak tim.

A, ovo je sastav koji je izveo trener Pavlović: Luka Krivokapić, Andrej Trnavac, Vanja Radivojević, Migel Sančez-Migaljon, Mladen Šotić, Brana Mirković, Vukašin Babić, Ilija Abutović, Simo Šijan, Ivan Mićić, Uroš Gugolj, Filip Kočanović, Petar Ivanić, Milija Papović, Lazar Anđelković i Aljoša Damjanović.