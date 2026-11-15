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Novo slavlje "studenata": Bosna u "Zetri" rutinski protiv Mege

Novo slavlje "studenata": Bosna u "Zetri" rutinski protiv Mege

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Sarajlije upisale peti trijumf u ABA ligi.

Bosna - Mega Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom

Košarkaši Bosne zabilježili su siguran trijumf u osmom kolu ABA lige. U "Zetri" su savladali ekipu Mege 85:77, te tako stigli do pete pobjede u sezoni.

Sarajevski "studenti" dominirali su većim dijelom utakmice, a već nakon prve četvrtine stekli su solidnu prednost (24:15). Malo opuštanje viđeno je u drugom kvartalu (17:21), kada su se gosti iz Beograda približili na samo tri poena zaostatka (32:29), ali su domaći igrači u nastavku odigrali mnogo bolje i stigli do slavlja.

Četiri minuta prije kraja Sarajlije su imale maskimalnih "plus 19", a onda je uslijedio pad u igri. Mega je napravila seriju 10:0 i tako ublažila poraz, iako je izgledalo da će Bosna slaviti ubjedljivo.

Šon O'Nil Pajps Džunior bio je prvo ime susreta sa 21 poenom, a pratili su ga Redžinald Peri sa dabl-dabl učinkom (16 poena i 12 skokova), odnosno Edin Atić i Rajan Hokins, koji su ubacili po 10 poena. U poraženom timu, najefikasniji sa 15 poena bio je Aleksandar Vojnović.

U narednom kolu Bosna je ponovo domaćin, ovaj put Iliriji (20. novembar).



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KK Bosna KK Mega ABA liga

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