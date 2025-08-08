Otkrivamo šta Novak radi na odmoru: Meč sa Stefanom popularniji i od Lige šampiona

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ponovo dio odmora provodi u Crnoj Gori, a na Žabljaku je igrao fudbal sa djecom, protiv sina Stefana.

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Novak Đoković (38) odustao je od svih turnira uoči US opena i "baterije puni" u Crnoj Gori. Tačnije na Žabljaku, gradu ispod planine Durmitor koji se nalazi na oko 1.500 metara nadmorske visine. Obožava planine, svjež vazduh i koristi svaku priliku da provede vreme sa najbližima.

Ponovio je to i ove godine, a MONDO vam donosi i neke zanimljivosti sa lica mjesta. U četvrtak je bio na terenima lokalnog fudbalskog kluba i tamo se igrao sa najmlađima. Došao je sa sinom Stefanom i sa sobom je imao torbu sa reketima i opremom. Vjerovatno je plan bio da odradi trening, ali je umjesto toga došlo do promjene i do neočekivane partije fudbala.

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Timovi su se podijelili na velikom fudbalskom terenu, koji se nalazi relativno blizu teniskog terena i tu je krenula zabava. Igralo se osam na osam, a zanimljivo je da su Novak i Stefan bili u protivničkim timovima. Pokazao je svoje fudbalske sposobnosti pošto je dao nekoliko golova Stefanovom timu i sve vrijeme su bili u odličnom raspoloženju, mada je bilo i dogovaranja taktičkih detalja sa svih strana.

Kako je Novak reagovao?

Kako je sve to izgledalo sa samog terena otkrio nam je Nikola Karadžić. Momak koji je bio tamo i pratio sve sa strane.

"Igrao je bar 45 minuta fudbal protiv sina. Kako je meč odmicao tako je počelo da dolazi sve više i više ljudi. Čim se završilo odmah su svi počeli da mu prilaze i da traže sliku. Kao da je odjednom bilo 'milion' ljudi oko njega", priča Nikola za MONDO.

Pogledajte 00:24 Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku Izvor: MONDO/Privatna arhiva Izvor: MONDO/Privatna arhiva

Logično, uslijedilo je i pitanje kako je Novak reagovao na sve te zahtjeve i kako se izborio?

"Na početku se slikao sa svima, pa kada je vidio da dolazi i dosta starijih ljudi kulturno im se izvinio. Uslijedila je grupna fotografija sa svom djecom, potpisivao je još malo autograme i onda se izvinio svima i otišao. Bilo je zabavno, konstantno su ga dozivali ljudi sa strane dok je igrao, ali nije reagovao na to, pričao je sa djecom na terenu", završava Nikola.

Kakav je Đokovićev plan?

Đoković je odmah poslije Vimbldona saopštio da neće igrati na turniru u Torontu, koji je osvojio Ben Šelton. Bilo je to očekivano, s obzirom na povredu koju je zadobio na Vimbldonu i na stanje tijela, želio je da odmori što duže.

Ono što je iznenadilo sve jeste odluka da se povuče i sa turnira u Sinsinatiju koji je tek počeo. To ujedno znači da neće imati nijednu provjeru pred početak US opena. Posljednji grend slem sezone počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra. Novak tamo stiže svjež i odmoran, ali bez mečeva "u nogama". Da li je odustajanje od oba Mastersa bila dobra odluka ili ne vrijeme će pokazati. Ono što je jasno jeste da Srbin ide u Njujork sa jednim ciljem - da osvoji 25. grend slem u karijeri.

Pogledajte 00:37 Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku Izvor: MONDO/Privatna arhiva Izvor: MONDO/Privatna arhiva

Prije puta i planova za to vrijeme provodi sa porodicom na Balkanu, a vrlo brzo će morati da "spakuje kofere" i da krene sa pripremama za Njujork. Tamo ga čekaju i dva najteža rivala koja će morati da "preskoči" na putu do titule, samo je pitanje u kojoj rundi turnira - Karlos Alkaraz i Janik Siner. Pao je na ATP listi što mu dodatno otežava put...