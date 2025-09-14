Hrvati iz Subotice donijeli pobjedu Srbiji: Đoković ih zbog Dejvis kupa zvao da promijene reprezentaciju

Teniseri iz Subotice Ivan i Matej Sabanov svojevremeno su igrali za Hrvatsku, ali su zbog Novaka Đokovića prihvatili poziv Srbije.

Dejvis kup reprezentacija Srbije obezbijedila je ostanak u Svjetskoj grupi tog takmičenja, iako u timu nije bilo nekoliko najboljih tenisera. Prije svega, nije igrao Novak Đoković, a ovo okupljanje nacionalnog tima propustili su još Laslo Đere i Dušan Lajović. Ipak, problema nije bilo - pojbede u singlu upisali su Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, dok je definitivnu pobjedu donio dubl.

Bod za Srbiju osvojili su Matej i Ivan Sabanov, momci iz Subotice. Oni su profesionalne karijere počeli u Srbiji, ali su zbog svog porijekla i kratkotrajne selidbe u Osijek u jednom trenutku odlučili da predstavljaju Hrvatsku. Braća Sabanov porijeklom su Hrvati, pa je to bio njihov izbor sve dok ih Novak Đoković nije pozvao da se priključe srpskoj reprezentaciji.

"Podrška Novaka Đokovića nešto je što se ne može opisati riječima. On je naš uzor oduvijek, i osoba kojoj se divimo tokom naših karijera. Njegova podrška znači nam jako mnogo. Svaki njegov savjet izuzetno je vrijedan za naše karijere i velika nam je čast što imamo prilike učiti od takvog tenisera. Trenirali smo kod njega, pružio nam je najbolje moguće uslove, to je ono što nam je zaista trebalo", rekao je Matej Sabanov jednom prilikom.

Konkurencija u Dejvis kup reprezentaciji Hrvatske bila je prejaka jer nekoliko izuzetnih dublaša nastupa za tu zemlju, pa su braća Sabanov poslušali Novakov prijedlog. Promijenili su nacionalni tim, odnosno obukli dres Srbije na čijoj teritoriji su rođeni, a sada su reprezentaciji donijeli i veliku pobjedu. Protiv Turaka u Nišu upisali su pobjedu (4:6, 6:1, 6:4) i protiv tandema Azkara - Kirkin opravdali ulogu favorita.

Na ATP listi bolje je plasiran Matej Sabanov koji sa 422 osvojena boda zauzima 181. mjesto na ATP listi, dok je Ivan Sabanov sa 322 boda na 217. poziciji. Obojica su svojevremeno bili Top100 igrači u dubl konkurenciji, ali nisu uspjeli da naprave veći uspjeh na grend slemovima - nikada nisu stigli do druge runde. Kao jedan od najvećih uspjeha u karijeri ističe im se zajedničko osvajanje Serbia opena 2021. godine.