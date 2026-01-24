logo
"Imao sam sreće, spasilo me je to pravilo": Siner objasnio kako se izvukao, sve je počelo od ove odluke

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Janik Siner je u izjavi na terenu priznao da ga je spasilo pravilo o vrućini na Australijan openu. Svestan je i on da je imao sreće.

Janik Siner priznao da ga je spasilo pravilo o vrućini Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Janik Siner bio je blizu ispadanja sa Australijan opena. Eliot Spiciri ga je žestoko namučio, ali je veliku ulogu u tome imala i paklena vrućina u Melburnu i temperatura od preko 40 stepeni celzijusa. Na kraju je poslije skoro četiri sata igre Italijan napravio preokret - 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

"Prvo moram da kažem da je Eliot nevjerovatan igrač, odigrao je veoma dobar meč i želim mu sve najbolje. Siguran sam da će imati sjajnu sezonu. Što se mene tiče, mnogo sam se mučio. Svi ste to mogli da vidite", počeo je Siner.

Priznao je i sam da mu je pravilo o vrućini mnogo pomoglo. U trećem setu pri rezultatu 3:1 za Amerikanca je meč prekinut kako bi se zatvorio krov na "Rod Lejver Areni" i od tog momenta krenuo je preokret Italijana.

"Imao sam sreće sa pravilom o vrućini, kada je zatvoren krov. Dalo mi je više vremena, osjećao sam probleme sa grčevima i kako je vrijeme odmicalo osjećao sam se sve bolje. Srećan sam zbog pobjede. Imao sam neke veoma teške mečeve na svakom velikom turniru. Nadam se da ovo iskustvo može da mi donese nešto pozitivno za narednu rundu. Prije svega sa mentalne strane. Vidjećemo šta slijedi. Srećan sam. Hvala vam na velikoj podršci", poručio je Siner.

