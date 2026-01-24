Siner umalo ispao sa Australijan opena: Jedva je stajao na nogama, spasilo ga pravilo o vrućini

Janik Siner bio je blizu ispadanja sa Australijan opena, ali ga je spasilo pravilo o vrućini zbog kog je zatvoren krov. Poslije toga je uslijedio preokret.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Janik Siner umalo je ispao sa Australijan opena. Eliot Spiciri bio je nadomak senzacije, Italijan je u trećem setu jedva stajao na nogama, imao grčeve, vjerovatno razmišljao i o predaji. Ali, onda ga je spasilo pravilo o vrućini. Zatvoren je krov na "Rod Lejver Areni" i onda je uslijedio veliki preokret - 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Zbog paklenih vrućina program je u Melburnu počeo sat ranije, Siner je igrao drugi meč na najvećem terenu u kompleksu i nikako nije mogao da se navikne na takve vremenske uslove. Amerikanac je to iskoristio i dobio prvi set (6:4).

U drugom je Siner bio mnogo bolji, rutinski je došao do izjednačenja, ali je to bio samo privid. Spiciri je u trećem napravio brejk, poveo sa 3:1 i u tim trenucima se Janik baš mučio sa grčevima. Prišao je svom treneru Darenu Kejhilu i rekao mu "ne znam šta da radim". Dobio je odgovor od njega "da samo izdrži do kraja trećeg seta, pa makar i samo hodao". Znao je Kejhil da se sprema zatvaranje krova.

SINNER STARTS FULL BODY CRAMPING AND UMPIRE SUSPENDS PLAY TO CLOSE ROOF DUE TO HEAT.



Spizzirri leads 3-1 at 1 set a piece

pic.twitter.com/F7ypaZkNey — Mpb (@matchpo1ntbets)January 24, 2026

Upravo to je uslijedilo. A kada je saopšteno da će do toga doći Spiciri je počeo da odmahuje glavom. Bilo je i njemu jasno šta slijedi. I baš to se i dogodilo. Siner je napravio veliki preokret, izbjegao je peti set pošto je i u četvrtom Eliot prvi napravio brejk i poveo sa 3:1.

Šta je pravilo o vrućini?

At 5.0 play stops ⁦@AustralianOpen⁩ …. SInner has never prayer harder for a .2pic.twitter.com/IyhFEB25DS — Jon Wertheim (@jon_wertheim)January 24, 2026

Zbog previsokih temperatura u Melburnu postoji skala koja prati vremenske uslove. Postoji pet nivoa. Na četvrtom nivou su dozvoljene sve duže pauze, sudije imaju instrukcije da ne kažnjavaju igrače za odugovlačenje.

A na petom nivou se prekida igra. Upravo to se i dogodilo na svim mečevima van dva najveća terena. Na "Lejveru" i na stadionu "Margaret Kort" je navučen krov.