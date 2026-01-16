"Postao sam druga osoba, sport shvatam drugačije": Sinera u Australiji opet pitali za doping skandal

Janika Sinera su mediji u Australiji ponovo pitali za doping skandal i suspenziju koju je imao zbog pada na testu. Dao je interesantan odgovor.

Janik Siner došao je na Australijan open sa ciljem da odbrani titulu koju je prošle godine osvojio. Tada je u finalu rutinski dobio Sašu Zvereva, ali je imao neke druge probleme koji nisu bili direktno vezani sa terenom. U tom periodu čekala se odluka oko njegove suspenzije zbog doping skandala kada je dva puta pao na doping testovima.

Uprkos svemu tome nije suspendovan na duži period, već samo na tri mjeseca i nije propustio nijedan grend slem. Sklopio je nagodbu sa Međunarodnom antidoping agencijom (WADA), a sam je priznao da je u tim trenucima razmišljao i da ostavi tenis. Upravo su ga na to podsjetili mediji na ovogodišnjem Australijan openu. Dok je slušao pitanje djelovao je dosta nervozno, pa je onda dao odgovor na tu temu.

"Prošla godina je bila veoma teška, takva je situacija bila. U ovom momentu prošle godine nisam znao šta bi moglo da se desi. Pokušao sam da uživam na terenu, ali imaš u podsvijesti sve to. Nije bilo lako. Teško mi je da pričam o tome sad, kada znam kako se sve završilo. Teško je bilo i meni i porodici. Pokušao sam da se okružim ljudima koje volim, što je ponekad dalo rezultat, ponekad razočaravajuće. Ali, tako je kako je", objasnio je Siner.

"Sada sport doživljavam drugačije"

Tvrdi Siner da je ta tromjesečna suspenzija i sve što se tada dešavalo ostavila traga, ali da je vidio i neke pozitivne stvari u tome.

"Poslije toga sam osjetio da se sve dešava sa razlogom. To me ojačalo kao osobu. Osoba koja sam postao je sada više sazrila. Vidim kako je kada stvari ne idu na pravom smjeru. Okružio sam se dobrim ljudima, srećan sam što imam ljude koji su uz mene. Šta god da se desi dobro na terenu to je super, sada sport doživljavam drugačije. Malo sam više opušten, ali dajem sve od sebe na terenu. Našao sam balans i srećan sam", zaključio je Siner.