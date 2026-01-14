logo
Siner spustio glavu kad je vidio Đokovića: Nije se nadao da će ga Srbin ovako dočekati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak i Janik razmijenili su nekoliko riječi poslije treninga, a onda je Italijan uradio ono što nije morao.

Novak Đoković i Janik Siner sreli se na treningu Izvor: Raul/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odradio je trening sa Danilom Medvedevim u Melburnu, a odmah nakon njih dvojice na terenu se pojavio dvostruki uzastopni šampion Australijan opena Janik Siner. Italijan je ušetao na stadion dok se Novak pakovao i sigurno nije očekivao da će ga tako srdačno dočekati.

Đoković se pozdravio sa Sinerom sa širokim osmijehom na licu, razmijenili su nekoliko riječi, da bi prvi favorit za osvajanje titule na prvom grend slemu u sezoni potom pozdravio svakog člana Novakovog stručnog štaba.

Pogledajte susret velikih rivala:

 Rivalstvo Đokovića i Sinera 

Iskusni Srbin i mladi Italijan do sada su se sastajali 10 puta u zvaničnim mečevima, a Siner vodi sa 6:4. Drugi teniser svijeta je aktuelnog četvrtog pobijedio u posljednjih pet mečeva, dok je Đoković posljednji trijumf zabilježio 2023. godine na Završnom mastersu u Torinu. Siner ga je porazio u polufinalu Australijan opena prije dvije godine, dok je prošle zaustavljen od Aleksandra Zvereva kada je imao problem sa povredom i predao je poslije jednog odigranog seta.

Janik je pored Karlosa Alkaraza glavni favorit za osvajanje Melburna, pošto je tu i podigao posljednja dva pehara. Naravno, prvi grend slem u sezoni uvijek donosi najviše iznenađenja, mada to nije bio slučaj u periodu kada je Đoković godinama dominirao na ovom turniru.

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis Australijan open

Komentari 0

