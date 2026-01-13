Kao dijete zauvijek napustio Žabljak, Novak ga podsjetio na đedovinu: Za sve je Kanađanin, a sela im dijeli samo 28 km

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se nakon što je Miloš Raonić donio odluku da se penzioniše

Miloš Raonić, bivši teniski reprezentativac Kanade, zvanično je objavio kraj profesionalne karijere. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mu je čestitao na prepoznatljiv način. Raonić je rođen u Podgorici, a ubrzo potom se njegova porodica preselila u Kanadu, dok i Đoković vuče dio korijena iz Crne Gore, te je poruka koju je poslao kolegi bila simbolična.

"Čestitke, brate, na sjajnoj karijeri. Imaš mnogo razloga za ponos. Bilo je zadovoljstvo igrati s tobom na terenu. Vidimo se u Đedovini", napisao je Đoković na Instagramu uz emotikon smajlića, a uz fotografiju na kojoj je Miloš Raonić kao dijete.

Raonić se nije takmičio još od Olimpijskih igara u Parizu 2024, a prije toga su ga povrede primorale da znatno uspori karijeru koja je nekada obećavala velike uspjehe. Po pojavi na teniskoj sceni Raonić je bio viđen kao buduća velika zvijezda, te je utisak da je karijera ovog Kanađanina mogla biti i zapaženija.

Ipak, ne može se reći da karijera Miloša Raonića nije bila zapažena - bio je finalista Vimbldona, polufinalista Australijan opena, nekada treći teniser svijeta i osvajač osam ATP titula. Kad je u pitanju "crnogorska veza", Đoković i Raonić su se sastali 12 puta na ATP turu, a svih 12 mečeva pripalo je olimpijskom šampionu iz Pariza.

Đoković i Raonić su komšije sa Durmitora

Veliki je Durmitor, ali ipak... Da li je dovoljno veliki da iznjedri toliki broj šampiona? Dvojica tenisera, jedan koji je promijenio istoriju ovog sporta i jedan koji je imao izuzetno zapaženu karijeru - Novak Đoković i Miloš Raonić - vuku korijene iz Crne Gore. I mogli bismo da još suzimo njihovo porijeklo, recimo na Durmitor.

Porodica Đoković naselila se u selo Jasenovo Polje 1730. godine. Preci slavnog tenisera su tamo stigli sa Čeva, bježeći od Turaka, jer je Đoko Damjanović - po kome je porodica kasnije uzela prezime - ubio jednog agu. Novakov pradeda Neđeljko, sa suprugom Sarom, prodao je 1920. kuću u Jasenovom Polju i sa dva sina preselio u selo Voćnjak u Metohiji, gdje je dobio zemlju kao nagradu za zasluge u ranijim ratovima.

Početkom Drugog svjetskog rata, porodica je ipak pobjegla nazad u Jasenovo Polje, zbog straha od albanskog noža. Tamo ih je primio Novak Đoković, po kome je mlađi sin Vladimir, u znak zahvalnosti, obećao da će jednog potomka nazvati imenom Novak. Tako je i Vladimirov unuk dobio ovo ime, a teniser koga već dvije decenije zna cijeli svijet je i likom nevjerovatno sličan svom pradedi.

Poznato je koliko je Novak emotivno vezan za taj kraj i da ga veoma često posjećuje i uživa u prirodi, okružen najbližima, igrajući fudbal ili jašući konje.

Raonićevo selo nevjerovatno blizu Đokovićevom

Na svega 28 kilometara od Jasenovog Polja, vazdušnom linijom, nalazi se Žabljak, odakle korijene vuče Miloš Raonić. Raonićevi preci, uključujući baku i deku, bili su obrazovani - ona profesor biologije, on magistrirao matematiku. Miloš je rođen u Podgorici 1990. godine, tri godine poslije Novaka Đokovića, a sa tri godine se sa roditeljima, bratom i sestrom preselio u Kanadu, gdje je započeo karijeru vrhunskog tenisera.

Razdaljina između Jasenovog Polja i Žabljaka iznosi 28,5 kilometara, a unuci nekadašnjih durmitorskih komšija godinama su uveseljavali ljubitelje tenisa. Doduše, Novak Đoković to čini i danas, te ćemo Srbina imati priliku da uskoro vidimo na Australijan openu kako u 39. godini igra da osvoji 25. grend slem titulu u karijeri.