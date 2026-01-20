Janik Siner se nije oznojio: Još pet mečeva do Novaka, a prvi rival mu predao u suzama

Ugo Gaston se povrijedio još u prvom setu protiv Janika Sinera i predao je poslije 6:2, 6:1.

Italijanski teniser Janik Siner rutinski je prošao u drugo kolo Australijan opena pošto mu je danas Ugo Gaston predao meč. Igrao je odlično Siner, vodio je 2:0 u setovima poslije 70 minuta tenisa (6:2, 6:1), a onda mu je Francuz pokazao da će to biti kraj, pošto više ne može da stoji na nogama.

Povrijedio se Gaston tokom meča i "na silu" je pokušavao da ostane na terenu, ali prosto ga noge više nisu slušale i zato je rekao Sineru na mreži da se povlači.

"Vidio sam da nije dobro servirao, posebno u drugom setu. Nikada ne želite ovako da dobijete meč. Sjajan je igrač, sjajno se kreće tako da sam od početka znao da moram da igram na visokom nivou i da budem jako agresivan. Srećan sam što sam opet u Australiji, atmosfera je bila sjajna", rekao je Janik Siner, inače dvostruki šampion Australijan opena.

To znači da je Siner na još pet mečeva od potencijalnog okršaja sa Đokovićem u polufinalu, a prvi naredni rival biće mu Prižmić iz Hrvatske ili Dakvort iz Australije. U trećem kolu trebalo je da igra protiv Fonseke, ali je "novi Novak" već ispao.