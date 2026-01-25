Hrvatica naredila Alkarazu da skine sat: Marija Čičak zaustavila meč i objasnila Špancu gdje griješi

Španski teniser Karlos Alkaraz morao je da skine sat usred meča na Australijan openu

Izvor: eurosport

Španski teniser i ujedno prvi reket svijeta Karlos Alkaraz obezbedio je plasman u četvrtfinale Australijan opena nakon što je u tri seta pobijedio Tomija Pola 7:6, 6:4, 7:5. Susret u osmini finala obilježila je i intervencija sudije Marije Čičak koja je usred meča tražila od Alkaraza da skine sat koji mu se nalazio ispod znojnika.

Alkaraz je na ruci nosio popularni "Vup sat", odnosno narukvicu. Riječ je o uređaju koji sportisti vrlo često posjeduju, nema ekran i koristi se kako bi pratio oporavak, fizički napor i san. Uspješno analizira i metrike kao što su otkucaji srca i nivo kiseonika i krvi, te je široko korišćen među profesionalnim sportistima. Zbog svih podataka koje pruža ova narukvica, mnogi su se u meču Karlosa Alkaraza zapitali zašto je Španac morao da skine narukvicu?

In today’s AO match, Umpire asked Alcaraz to remove his whoop watch



All the athletes across sports use whoop as a tracking device and use the data in their recovery



Why are tennis players not allowed to wear tracking devices..pic.twitter.com/h7xMw8UAHY — SK (@Djoko_UTD)January 25, 2026

Razlog glasi: profesionalni tenis ograničava uređaje koji omogućavaju prenos podataka van terena ili eksternu komunikaciju. Na taj način sprečava se kršenje pravila trenera i ublažavaju se rizici u vezi sa klađenjem. Ono što, s druge strane, nije zabranjeno jeste igrati sa satom koji samo pokazuje vrijeme ili se ne povezuje sa drugim uređajima kao što su telefon, tablet ili računar, kakav je nekada Rafael Nadal nosio.

Nakon intervencije Hrvatice Marije Čičak, Alkaraz je bez pogovora prišao svojoj stolici na Rod Lejver areni i skinuo narukvicu bez mnogo rasprave. Međutim, zanimljivo je to da se Alkaraz u prethodna tri susreta imao narukvicu, kad je igrao protiv Adama Voltona, Janika Hofmana, kao i protiv Francuza Korentina Muteta.

Alkaraz u četvrtfinalu Australijan opena igra protiv Australijanca Aleksa de Minora, njihov meč je na programu u toku noći između ponedjeljka i utorka. De Minor je do meča sa Alkarazom bio bolji od Mekdonalda, potom od Hamada Međedovića, a pobijedio je i Tiafoa, pa i Bublika.