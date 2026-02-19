"Muka mi je, odustajem": Hrvat nije dao šampionki Australijan Opena da preda meč

Dvostruka grend šampionka Elena Ribakina odustala je u trećem kolu Dubaija.

Izvor: X/SandrineKem/Printscreen

Šampionka Australijan Opena Elena Ribakina predala je Hrvatici Antoniji Ružić meč trećeg kola u Dubaiju. Kazahstanka je pozvala fizioterapeuta nakon što je izgubila servis u prvom gemu odlučujućeg seta, pri rezultatu 5:7, 6:4, 1:0 u korist Ružić i tada je odlučila da neće nastaviti. Kamera je zabilježila kako je ušla u raspravu sa trenerom Stefanom Vukovim koji joj je sugerisao da nastavi.

Dvostruka grend slem šampionka rekla je fizioterapeutu da ima bolove u mišićima i mučninu, a kada joj je sugerisano da bude pregledana, odmah je odbila.

"Ne, jer znam šta je to, to je samo umor i bol u nogama. Zato ne vidim razlog da nastavim", rekla je Ribakina.

Dok je sjedila na stolici pre nego što se povukla, Ribakina je pogledala Vukova u trenerskoj loži i pokazala mu rukama da odustaje. Njemu se to nije dopalo i izgledalo je kao da dovodi u pitanje njenu odluku. "Šta radiš?", upitao je Hrvat, ali više nije mogao da utiče na njenu odluku.

Elena had been sick for a week, and still, V*kov wanted her to compete.pic.twitter.com/SvQrKnCHeC — SandrineKem (@SandrineK92)February 18, 2026

Ko je Stefano Vukov?

Iako je njegov rad osporavan zbog suspenzije izrečene od WTA, saradnja sa Elenom je imala dosta uspjeha. Počeli su da sarađuju 2019. godine kada je ona imala samo 19 godina.

Ribakina je u to vrijeme bila rangirana među 200 najboljih na svetu, ali je 2019. godinu završila kao 37. na svijetu, osvojivši svoju prvu WTA titulu u Bukureštu. Do kraja 2020. godine, Kazahstanka je pod vođstvom Hrvata stigla do 19. mesta na svijetu, osvojivši dvije titule i stigavši do još šest finala.

Elena se konačno probila ka vrhu 2022. godine. Vukov je te godine vodio Kazahstanku do titule na Vimbldonu, gdje je Ribakina pobijedila Ons Žaber. Sljedeće godine je izborila finale Australijan Opena i osvojila titile u Rimu i Indijan Velsu. Tokom 2023. i 2024. godine došlo je do tenzija na relaciji igračica - trener, pa je neko vrijeme bio suspendovan zbog ponašanja. Ribakina je u međuvremenu angažovala Gorana Ivaniševića, ali ta saradnja nije potrajala upravo zbog toga što je insistirala da vrati drugog Hrvata u svoj tim.