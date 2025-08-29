Adžem pred gostovanje Željezničara na "Lukama": U Doboj po nastavak pozitivne serije

Trenutni lider Premijer lige BiH u subotu igra sa Slogom u Doboju (17 časova).

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Sarajevski Željezničar u subotu od 17 časova na dobojskim "Lukama" odmjeriće snage sa Slogom, u okviru šestog kola Premijer lige BiH.

Trenutni lider bh. prvenstva, i uz Borac jedina neporažena ekipa, odlično je otvorio novu sezonu. U pet utakmica tim Admira Adžema upisao je tri pobjede i dva remija, pa sa velikim optimizmom dočekuje duel sa Slogom.

"U dobrom raspoloženju odlazimo na utakmicu u Doboj. Očekuje nas ekipa Sloge, iskusna, čvrsta ekipa, predvođena trenerom kojeg ja poštujem, to je Vule Trivunović, trener koji želi igrati i nadigravati se i smatram da nas očekuje jedna dosta zanimljiva utakmica. Naš cilj se zna - ostati neporaženi, produžiti ovaj niz bez poraza, otići na reprezentativnu pauzu u dobrom raspoloženju i tamo još više pokušati popraviti nedostatke kojih još uvijek ima u igri", istakao je Adžem.

Stanje u ekipi je zadovoljavajuće, iako i dalje Adžem ne može da računa na sve igrače.

"Neki igrači su nam se vratili, međutim žalosti nas što još uvijek nismo dobili odgovore za dešavanja u Mostaru, tako da i ovu utakmicu neću moći voditi ekipu sa klupe, a možda još veći hendikep je neigranje Karamarka koji takođe neće konkurisati za ovaj susret. Raduje nas što se zdravstvena situacija popravila, neki igrači su se vratili, odradili su par treninga, vidjećemo u kojoj mjeri ćemo moći koristiti njihove usluge, ali sve u svemu, atmosfera u ekipi je jako dobra, pozitivna, svi smo spremni, željno očekujemo početak utakmice i nadamo se da ćemo i nakon ove utakmice ostati neporaženi."

PREMIJER LIGA BIH - 6. KOLO:

Petak:

Sarajevo - Rudar Prijedor (21.00)

Subota:

Sloga - Željezničar (17.00)

Velež - Posušje (21.00)

Nedjelja:

Borac - Široki Brijeg (18.45)

Ponedjeljak:

Zrinjski - Radnik (18.00)



