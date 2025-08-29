logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Adžem pred gostovanje Željezničara na "Lukama": U Doboj po nastavak pozitivne serije

Adžem pred gostovanje Željezničara na "Lukama": U Doboj po nastavak pozitivne serije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trenutni lider Premijer lige BiH u subotu igra sa Slogom u Doboju (17 časova).

admir adžem Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Sarajevski Željezničar u subotu od 17 časova na dobojskim "Lukama" odmjeriće snage sa Slogom, u okviru šestog kola Premijer lige BiH.

Trenutni lider bh. prvenstva, i uz Borac jedina neporažena ekipa, odlično je otvorio novu sezonu. U pet utakmica tim Admira Adžema upisao je tri pobjede i dva remija, pa sa velikim optimizmom dočekuje duel sa Slogom.

"U dobrom raspoloženju odlazimo na utakmicu u Doboj. Očekuje nas ekipa Sloge, iskusna, čvrsta ekipa, predvođena trenerom kojeg ja poštujem, to je Vule Trivunović, trener koji želi igrati i nadigravati se i smatram da nas očekuje jedna dosta zanimljiva utakmica. Naš cilj se zna - ostati neporaženi, produžiti ovaj niz bez poraza, otići na reprezentativnu pauzu u dobrom raspoloženju i tamo još više pokušati popraviti nedostatke kojih još uvijek ima u igri", istakao je Adžem.

Stanje u ekipi je zadovoljavajuće, iako i dalje Adžem ne može da računa na sve igrače.

"Neki igrači su nam se vratili, međutim žalosti nas što još uvijek nismo dobili odgovore za dešavanja u Mostaru, tako da i ovu utakmicu neću moći voditi ekipu sa klupe, a možda još veći hendikep je neigranje Karamarka koji takođe neće konkurisati za ovaj susret. Raduje nas što se zdravstvena situacija popravila, neki igrači su se vratili, odradili su par treninga, vidjećemo u kojoj mjeri ćemo moći koristiti njihove usluge, ali sve u svemu, atmosfera u ekipi je jako dobra, pozitivna, svi smo spremni, željno očekujemo početak utakmice i nadamo se da ćemo i nakon ove utakmice ostati neporaženi."

PREMIJER LIGA BIH - 6. KOLO:

Petak:

Sarajevo - Rudar Prijedor (21.00)

Subota:

Sloga - Željezničar (17.00)
Velež - Posušje (21.00)

Nedjelja:

Borac - Široki Brijeg (18.45)

Ponedjeljak:

Zrinjski - Radnik (18.00)



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Željezničar FK Sloga Doboj Admir Adžem

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC