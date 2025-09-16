Kreće Liga šampiona! Samo šest srpskih fudbalera, iz BIH još manje - četvorica!

U najjačem evropskom transferu ove sezone igraće jako mali broj igrača iz Srbije i BIH.

Izvor: EPA/STRINGER/EPA/OLIVIER HOSLET/MN Press

Nova sezona Lige šampiona počinje ovog utorka i trajaće sve do 30. maja, kada će biti odigrano finale u Mađarskoj, na "Puškaš areni" u Budimpešti.

Utakmicom PSV - Rojal Union od 18.45, počeće ligaški dio borbe za novog šampiona Evrope. Nažalost, Ligu šampiona ove sezone ne samo da neće igrati nijedan srpski klub, već će u njoj nastupiti samo šestorica srpskih fudbalera.

Četvorica su iz Italije, jedine Top 5 lige u kojoj srpski igrači igraju na vrhunskom nivou, a preostala dvojica su iz Belgije i Kazahstana.

Nova sezona Lige šampiona počinje ovog utorka, a na žalost ljubitelja fudbala u Srbiji, u njoj igra jednocifren broj srpskih igrača.

Dušan Vlahović i Filip Kostić (Juventus)

Vanja Milinković-Savić (Napoli)

Lazar Samardžić (Atalanta)

Aleksandar Stanković (Briž)

Jug Stanojev (Kairat)

Spletom okolnosti i povratkom Filipa Kostića (32) u Juventus sa pozajmice u Fenerbahčeu, stvorila se nova šansa da "oživi" karijeru u Torinu pod vođstvom Hrvata Igora Tudora. Dušan Vlahović (25) je ostao u istom timu takođe donekle spletom okolnosti, jer nije postojao klub koji bi preuzeo njegovu platu od 13 miliona evra u posljednjoj godini ugovora.

Srpski ofanzivni vezista Lazar Samardžić (23) je rezervista Atalante, a bivši reprezentativac Vanja Milinković-Savić (28) je ovog ljeta došao u Napoli kao najbolji golman Serije A prošle sezone. Poslije prva dva kola provedena na klupi, branio je minule subote protiv Fiorentine.

Za razliku od njih, sine Dejana Stankovića, Aleksandar Stanković (20), imao je značajnu ulogu u plasmanu Briža u Ligu šampiona i bio je strijelac u dvomeču plej-ofa protiv Glazgov Rendžersa.

Hiljada kilometra daleko od njega i četvorke iz Italije, u Kazahstanu igra Jug Stanojev (26), bivši vezista Crvene zvezde, koji je napustio "Marakanu" 2020. pre debija za seniorski tim i otišao u TSC, a potom u Spartak iz Subotice i na kraju u Kairat. Prošle sezone je bio standardan kao i na početku kvalifikacija ovog ljeta, a potom je izgubio mjesto u startnoj postavi od dvomeča drugog kola i tražio je potom svoju šansu na alternativnim pozicijama - kraj lijeve aut-linije.

Nije se proslavila ni BIH kada su u pitanju fudbaleri koji učestvuju u novoj sezoni Lige šampiona - najjače evropsko klupsko takmičenje igraće samo četvorica bh. fudbalera.

Najiskusniji među njima je Sead Kolašinac, koji će i ove sezone igrati za Atalantu, a prije toga ovo tkamičenje je igrao sa još dva kluba. Diebitovao je u Ligi šampiona u sezoni 2012/13 u dresu Šalkea, igrao sa "rudarima" i narednu, a onda ponovo zek u sezoni 2022/23 sa Marsejom.

Amar Dedić igrao je u Ligi šampiona sa Salcburgom, a prošlog ljeta preselio je u Lisabon i zaigrao za Benfiku. Reprezentativac BIH oduševio je partijama na startu sezone, tako da će sigurno imati prilično zapaženu ulogu u ekipi Benfike.

Svoj debi u Ligi šampiona upisaće Ivan Šunjić i Esmir Bajraktarević. Šunjić je sa Pafosom izbacio Crvenu zvezdu i izborio istorijski plasman u ligašku fazu Ligu šampiona i sada će nakon Lige Evrope, koju je igrao sa zagrebačkim DInamom igrati i elitno evropsko takmičenje.

Najmlađi od četvorice bh. fudbalera je Esmir Bajraktarević koji je zimus iz američkog Nju Inglanda stigao u PSV i odmah u prvoj szeoni osvojio titulu šampiona Holandije. Za klub iz Ajndhovena zasad je odigrao osam utakmica, a vidjećemo koliko će ga Peter Boš koristiti u ovoj sezoni i da li će dobiti priliku u Ligi šampiona.