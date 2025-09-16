logo
Dušan Vlahović napravio čudo u Ligi šampiona: Digao Juventus iz mrtvih, stadion eksplodirao u 96. minutu!

Dušan Vlahović napravio čudo u Ligi šampiona: Digao Juventus iz mrtvih, stadion eksplodirao u 96. minutu!

0

Nevjerovatna partija Dušana Vlahovića u remiju Juventusa i Borusije Dortmund 4:4 u Ligi šampiona,

Liga šampiona Juventus Borusija Dortmund 4-4 dva gola Vlahovića Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Srpski centarfor Dušan Vlahović dao je dva gola za Juventus protiv Borusije Dortmund, a potom namjestio gol štoperu Lojdu Geliju u 90+6' minutu za konačnih 4:4 u Torinu!

Isključivo zahvaljujući srpskom golgeteru nastala je eksplozija na Alijanc areni u nadoknadi prve utakmice Lige šampiona, u kojoj se Juventus vraćao i vratio iz mrtvih.

Iako je Dortmund u 86. minutu stekao prednost 4:3, Vlahović je u četvrtom minutu nadoknade dao nadu "Staroj dami", a onda je priveo kraju brzi kontranapad, savršenim centaršutem za engleskog saigrača. Keli je glavom zatresao mrežu Nijemaca i postavio 4:4. Čudesan kraj!

Juventus se ponovo u nadoknadi vratio iz mrtvih, kao i golom Crnogorca Vasilija Adžića u derbiju protiv Intera minulog vikenda. Tim Igora Tudora pokazuje koliko je žilav od prvih utakmica u sezoni, u kojima je Vlahovića nezaustavljiv. Već je postigao četiri gola u četiri nastupa. 

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus Liga šampiona Borusija Dortmund

