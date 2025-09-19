logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada nema Lamina Jamala, Barselona ima drugog majstora: Markus Rašford bacao magiju u Ligi šampiona

Kada nema Lamina Jamala, Barselona ima drugog majstora: Markus Rašford bacao magiju u Ligi šampiona

Autor Dragan Šutvić
0

Barselona pobijedila Njukasl u gostima, golovima sjajnog Markusa Rašforda.

Liga šampiona Njukasl Barselona dva gola rašforda Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Markus Rašford donio je pobjedu Barseloni protiv Njukasla u gostima, 2:1. Pozajmljeni fudbaler Mančester junajteda u svojoj zemlji je podsjetio ijcelu Evropu koliko je dobar igrač i da je zapravo sve vrijeme problem u njegovom matičnom klubu, koji odavno ne podsjeća na sebe.

Zaboravimo sada Mančester junajted i njegove velike muke, jer je Rašford sadašnjost Barselone i donio joj je pobjedu na "otvaranju" Lige šampiona. Prvi gol je dao glavom na asistenciju Žila Kundea u 58. minutu, a postavio je 2:0 za Barselonu pocijepavši mrežu Njukasla u 67. minutu. Šutirao je sa oko 18 metara tako snažno da golman domaćina Nik Poul vjerovatno nije stigao ni da vidi loptu dok je prozujala kraj njega u mrežu.

U odsustvu povrijeđenog Lamina Jamala, Rašford je tako pokazao koliko će Barselona moći da se osloni na njega ove sezone. Poslije nje, narednog ljeta, imaće mogućnost da otkupi njegov ugovor za 35 miliona evra.

Kada je Rašford napuštao igru u 81. minutu da bi ga zamijenio Dani Olmo, navijači Barselone su ustali i aplaudirali mu. Toliko su bili oduševljeni njegovim nastupom na Sent Džejms Parku, gdje menadžer Njukasla Edi Hou nije koristio svog novog napadača plaćenog 75 miliona evra, Nijemca Nika Voltemadea (23 godine, 198 centimetara), koga je tek doveo iz Štutgarta kao zamjenu za Aleksandra Isaka, novog špica Liverpula.

Umesto Voltemadea, engleski stručnjak stavio je u sredinu napada Entonija Gordona, koji je postigao gol na početku sudijske nadoknade od sedam minuta, tako "zakuvao" finiš, ali nije uspio da pogura ekipu ka izjednačenju. 

Selektor Engleske Tomas Tuhel sjedio je na tribinama i vidio kakvog majstora njegova selekcija ima u Barseloni.

Njukasl Barselona
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

https://mondo.rs/Sport/Fudbal/a2120930/mancester-siti-pobedio-mancester-junajted-3-0.html

Tagovi

Liga šampiona fudbal FK Barselona Njukasl Markus Rašford

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC