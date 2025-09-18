Briž pokazao snagu, a Aleksandar Stanković ponovo odigrao cijeli meč u najjačem takmičenju.

Izvor: EPA/OLIVIER MATTHYS

Belgijski Briž je furiozno ušao u Ligu šampiona - pobijedio je Monako 4:1 (3:0). Aleksandar Stanković (20), sin legendarnog srpskog asa Dejana Stankovića, odigrao je cijeli meč za pobjednički sastav na poziciji centralnog veziste. U nadoknadi vremena je trčao u blok u kaznenom prostoru, ali nije stigao da blokira udarac Ansua Fatija (22), nekadašnjeg bisera Barselone.

Taj primljeni gol neće pokvariti noć Brižu i njegovim navijačima, koji su strepili samo na početku meča, kada ofanzivni vezista Magnes Aklijuš nije iskoristio penal za Monako. Golman Belgijanaca Filip Kon "pročitao" je da će šutirati u njegov donji lijevi ugao i odbranio.

Od tog trenutka, slavili su samo domaći, jer su strelci bili Nikolo Tresoldi (21), "devetka" mlade reprezentacije Njemačke, Rafael Onjedika (24), koji se snašao u petercu u 39. minutu, a potom je jako lijep gol poslije prekida dao i kapiten Hans Vanaken, udarcem iz voleja sa desetak metara od gola. U toku je bio 42. minut i svima je bilo jasno da će Briž deklasirati Monako.

U drugom dijelu meča je ubjedljiv trijumf Briža "overen" kada je francuski tinejdžer Mamadu Dijakon (19) u 75. minutu driblingom prevario dvojicu čuvara iz Monaka i zakucao loptu u malu mrežu francuskog predstavnika.

Vidi opis Dekijev sin sa saigračima gazi u Ligi šampiona! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA/OLIVIER MATTHYS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Briž je pred ovaj meč neprijatno iznenadio navijače kiksevima u domaćem prvenstvu protiv La Luvijea (0:1) i Genta (1:1) i oscilacije su i očekivane za ovako mladi tim trenera Nikija Hajena. Kada je u četvrtak uveče ponovo došao red na najveću scenu, Briž je pokazao i potencijal i snagu.

Podsjetimo, Stanković je ovog ljeta došao u Briž iz Intera za 10 miliona evra, kao zamjena za Ardona Jašarija, a sa saigračima je u kvalifikacijama eliminisao Red Bul Salcburg i Glazgov Rendžers.