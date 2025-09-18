Klinac sa slike, sin gol-mašine, upravo dao gol u Ligi šampiona: Henrik Larson pun ponosa gleda nasljednika

Otac je bio devedesetih paklen napadač, a njegov nasljednik je ovog četvrtka prvi put bio strijelac u najjačem takmičenju.

Švedski napadač Džordan Larson (28), napadač Kopenhagena, bio je strijelac u remiju svog tima u Ligi šampiona protiv Bajer Leverkuzena (2:2) i četvrtak uveče. Sin nezaboravnog oca Henrika Larsona (53), legende Seltika i asa Barselone i Mančester junajteda, pogodio je na "Parkenu" u 9. minutu, udarcem iz punog trka sa oko osam metara.

Iako je odavno afirmisani fudbaler, i ovom majstorijom je podsjetio na svog oca. Bio je to njegov prvi gol u najjačem takmičenju, u kojem igra drugi put, nakon što je debitovao u sezoni 2023/24, takođe u dresu Kopenhagena.

Larson junior trenirao je u akademiji Barselone i Hegaborgsa u Švedskoj, u kojem je i počeo seniorsku karijeru 2012. Igrao je i za švedskog drugoligaša Helsingborgs, holandski NEK Najmegen, švedski Norćeping, Spartak Moskvu, švedski AIK, Šalke i od 2023. za Kopengahen. Takođe je odigrao i osam mečeva za reprezentaciju Švedske i dao jedan gol.

Ljubitelji fudbala iz devedesetih zavoljeli su njegovog oca Henrika Larsona zbog njegovih sjajnih epizoda u Fejenordu i pogotovo Seltiku, za koji je dao 227 golova na 331 utakmici. Da, dobro ste pročitali, 227 golova!

Centarfor karakteristične frizure sa dredovima prilagodio se u kasnijoj fazi karijere i podredio timu, pa je sa 33 godine zaigrao sa velikim uspjehom za Barselonu i sa njom bio prvak Španije i Evrope, a veliku karijeru je zaokružio i osvojivši Premijer ligu sa Mančester junajtedom 2007. godine.

