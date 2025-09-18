logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klinac sa slike, sin gol-mašine, upravo dao gol u Ligi šampiona: Henrik Larson pun ponosa gleda nasljednika

Klinac sa slike, sin gol-mašine, upravo dao gol u Ligi šampiona: Henrik Larson pun ponosa gleda nasljednika

Autor Dragan Šutvić
0

Otac je bio devedesetih paklen napadač, a njegov nasljednik je ovog četvrtka prvi put bio strijelac u najjačem takmičenju.

Sin Henrika Larsona postigao prvi gol u Ligi šampiona Izvor: Andreas Hillergren / Zuma Press / Profimedia

Švedski napadač Džordan Larson (28), napadač Kopenhagena, bio je strijelac u remiju svog tima u Ligi šampiona protiv Bajer Leverkuzena (2:2) i četvrtak uveče. Sin nezaboravnog oca Henrika Larsona (53), legende Seltika i asa Barselone i Mančester junajteda, pogodio je na "Parkenu" u 9. minutu, udarcem iz punog trka sa oko osam metara.

Iako je odavno afirmisani fudbaler, i ovom majstorijom je podsjetio na svog oca. Bio je to njegov prvi gol u najjačem takmičenju, u kojem igra drugi put, nakon što je debitovao u sezoni 2023/24, takođe u dresu Kopenhagena.

Larson junior trenirao je u akademiji Barselone i Hegaborgsa u Švedskoj, u kojem je i počeo seniorsku karijeru 2012. Igrao je i za švedskog drugoligaša Helsingborgs, holandski NEK Najmegen, švedski Norćeping, Spartak Moskvu, švedski AIK, Šalke i od 2023. za Kopengahen. Takođe je odigrao i osam mečeva za reprezentaciju Švedske i dao jedan gol.

Izvor: Liselotte Sabroe / AFP / Profimedia

Ljubitelji fudbala iz devedesetih zavoljeli su njegovog oca Henrika Larsona zbog njegovih sjajnih epizoda u Fejenordu i pogotovo Seltiku, za koji je dao 227 golova na 331 utakmici. Da, dobro ste pročitali, 227 golova!

Centarfor karakteristične frizure sa dredovima prilagodio se u kasnijoj fazi karijere i podredio timu, pa je sa 33 godine zaigrao sa velikim uspjehom za Barselonu i sa njom bio prvak Španije i Evrope, a veliku karijeru je zaokružio i osvojivši Premijer ligu sa Mančester junajtedom 2007. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Više vijesti iz Lige šampiona

Tagovi

Liga šampiona fudbal Henrik Larson Džordan Larson Kopenhagen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC