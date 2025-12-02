logo
"Ako ćutimo, one su same": Priče koje ne smiju ostati neizgovorene

Druga epizoda m:tel podcasta večeras od 20 časova

Kompanija m:tel nastavlja serijal razgovora „Ako ćutimo, one su same“, koji je pokrenut u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Ovaj serijal donosi autentične razgovore sa ženama koje su preživjele porodično nasilje, kako bi se njihov glas čuo i razumio bez cenzure i bez zadrške.

Razgovore vodi Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, koja kroz svaki susret otvara prostor za istinu, za ono što se često dešava iza zatvorenih vrata i ostaje neizgovoreno. U drugom podcast-u, imaćete priliku da čujete razgovor sa ženom koja hrabro dijeli svoju priču, ukazujući na to koliko je važno prepoznati znakove nasilja i pružiti podršku na vrijeme.

Serijal se emituje u saradnji sa Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, a tokom trajanja međunarodne kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, koja skreće pažnju na ovu temu i poziva društvo da reaguje, da vjeruje žrtvama i da ne ćuti.

m:tel ove godine kroz kampanju „Niste same, imate prijatelje“ i podršku sigurnim kućama u BiH šalje jasnu poruku: nasilje nije privatna stvar, a svaka žena zaslužuje sigurnost i zaštitu.

Pratite drugi podcast iz serijala na YouTube kanalu m:tel BiH, koji će biti emitovan 2. decembra 2025. godine od 20 časova i podržite žene koje su progovorile, jer „Ako ćutimo, one su same.“

