m:tel na No Limit Festivalu: Priznanja za kampanje koje mijenjaju zajednicu

Izvor Promo
0

M:tel je na No Limit Advertising Festivalu nagrađen za uspješne kampanje koje nose snažne društvene poruke

m:tel na No Limit Festivalu Izvor: m:tel

Na ovogodišnjem No Limit Advertising Festivalu kompanija m:tel je nagrađena za niz kampanja koje nose snažnu društvenu poruku - od bezbjednosti u saobraćaju do podrške ženama žrtvama nasilja, potvrđujući tako svoju posvećenost društveno odgovornom poslovanju i komunikacijama od javnog značaja.

Stručni žiri festivala prepoznao je kreativnost i društvenu vrijednost kampanja realizovanih u saradnji s agencijom Aquarius Group. Kampanja „Ostavi telefon dok voziš“, koja snažno ukazuje na opasnosti korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, osvojila je srebro u kategoriji PR i korporativna reputacija te srebro u kategoriji video-sadržaj na društvenim mrežama. Dodatno, njen inovativan pristup komunikaciji u digitalnom prostoru nagrađen je i bronzom u kategoriji Digital OOH.

Prepoznata je i kampanja „Niste same, imate prijatelje“, koja je dio kontinuirane podrške m:tel-a ženama i organizacijama koje se bave borbom protiv rodno zasnovanog nasilja. Kampanja je nagrađena bronzom u kategoriji Print i publikacije, kao i bronzom u kategoriji Dobrobit društva čime je potvrđeno da emotivne i podržavajuće poruke mogu biti jednako snažno prenesene kroz kreativni dizajn.

Bronzu u kategoriji Komunikacija na otvorenom osvojilo je kreativno brendiranje m:tel poslovnica motivima gradova, ocijenjeno kao upečatljiv doprinos stvaranju savremenog i lokalno inspirisanog ambijenta.

Ove nagrade dodatno učvršćuju poziciju kompanije m:tel kao jednog od najodgovornijih oglašivača na tržištu BiH, koji svoju komunikaciju usmjerava ka temama od širokog javnog interesa.

