Besplatno zamijenite staru 3G SIM karticu za eSIM

Iskoristite eSIM za još brži mobilni internet

Izvor: m:tel

Za još bolje korisničko iskustvo na svom telefonu, zamijenite 3G karticu za eSIM i omogućite sve prednosti savremene mobilne mreže.

Ukoliko vaš telefon podržava eSIM tehnologiju, iskoristite mogućnost besplatne zamjene do 31. januara 2026. godine. Korisnicima čiji uređaji ne podržavaju eSIM i dalje je dostupna besplatna zamjena stare 3G kartice za novu 4G SIM karticu.

Takođe, ako planirate svoje putovanje u inostranstvo, to je još jedan važan razlog da u najbližem m:tel prodajnom mjestu zamijenite 3G karticu za eSIM kako biste bez poteškoća koristili sve usluge dok ste u romingu.

Korišćenje eSIM profila na vašem telefonu pružiće vam bolje performanse, brži i stabilniji mobilni internet, kao i pouzdaniju komunikaciju u zemlji i romingu.

U cilju pružanja što boljeg korisničkog iskustva, m:tel svojim korisnicima nudi besplatnu zamjenu starih 3G SIM kartica za eSIM u svim m:tel prodajnim mjestima širom BiH.

Za sve dodatne informacije ili potrebnu podršku pozovite m:tel korisnički centar, dostupan 24 sata putem broja 0800 50 000.

(m:tel)