logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Besplatno zamijenite staru 3G SIM karticu za eSIM

Besplatno zamijenite staru 3G SIM karticu za eSIM

Autor m:tel
0

Iskoristite eSIM za još brži mobilni internet

Besplatno zamijenite staru 3G SIM karticu za eSIM Izvor: m:tel

Za još bolje korisničko iskustvo na svom telefonu, zamijenite 3G karticu za eSIM i omogućite sve prednosti savremene mobilne mreže.

Ukoliko vaš telefon podržava eSIM tehnologiju, iskoristite mogućnost besplatne zamjene do 31. januara 2026. godine. Korisnicima čiji uređaji ne podržavaju eSIM i dalje je dostupna besplatna zamjena stare 3G kartice za novu 4G SIM karticu.

Takođe, ako planirate svoje putovanje u inostranstvo, to je još jedan važan razlog da u najbližem m:tel prodajnom mjestu zamijenite 3G karticu za eSIM kako biste bez poteškoća koristili sve usluge dok ste u romingu.

Korišćenje eSIM profila na vašem telefonu pružiće vam bolje performanse, brži i stabilniji mobilni internet, kao i pouzdaniju komunikaciju u zemlji i romingu.

U cilju pružanja što boljeg korisničkog iskustva, m:tel svojim korisnicima nudi besplatnu zamjenu starih 3G SIM kartica za eSIM u svim m:tel prodajnim mjestima širom BiH.

Za sve dodatne informacije ili potrebnu podršku pozovite m:tel korisnički centar, dostupan 24 sata putem broja 0800 50 000.

(m:tel)

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS