Kraj godine u duhu znanja: Studenti PMF-a Banja Luka na praksi u m:tel-u

Kraj godine u kompaniji m:tel protiče u znaku učenja, mentorstva i sjajne saradnje sa Prirodno - matematičkim fakultetom u Banjoj Luci.

Izvor: m:tel

m:tel je otvorio vrata talentovanim studentima, budućim inženjerima sa informatičkog smjera, pružajući im mogućnost da steknu uvide u realne poslovne procese.

U okviru programa prakse, studenti prolaze kroz napredan tok poslovne analitike, savladavajući ključne principe rada s podacima i njihovu transformaciju u strateške uvide. Kroz praktičan rad sa SQL-om i Pythonom uče kako da čiste, modeluju i analiziraju velike datasetove, koristeći profesionalne alate i tehnike koje se primjenjuju u modernim analitičkim timovima. Program se završava izradom visokokvalitetnih analitičkih izvještaja, gdje studenti povezuju tehničke rezultate sa stvarnim poslovnim odlukama i demonstriraju potpuni analitički workflow.

Uspješnost ovog programa prakse ne bi bila moguća bez angažmana posvećenih m:tel mentora, Siniše Roljića i Milorada Šipovca, glavnih inženjera za analizu i analitiku podataka, koji studentima nesebično prenose ključne uvide i dugogodišnje iskustvo.

Ovakvim pristupom studentima se pruža, ne samo kvalitetan uvid u Big Data koncepte, već im se daje prilika da svoje znanje pretvore u praksu i steknu sliku o funkcionisanju velikog poslovnog sistema kao što je m:tel.

Pored programa prakse, kompanija m:tel aktivno ulaže u studente i putem programa stipendiranja. A aktuelni konkurs za dodjelu stipendija, svi zainteresovani mogu da pronaću na web stranici kompanije mtel.ba/Stipendije.

“Svjesni smo da je direktan kontakt sa industrijom ključan korak u karijeri svakog studenta. Nastavljamo pružati podršku i dijeliti znanje sa mladim budućim stručnjacima i inženjerima prepoznajući u njima buduće nosioce razvoja IKT industrije”, poručuju iz m:tel-a.

(m:tel)