logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj godine u duhu znanja: Studenti PMF-a Banja Luka na praksi u m:tel-u

Kraj godine u duhu znanja: Studenti PMF-a Banja Luka na praksi u m:tel-u

Autor Dragana Božić
0

Kraj godine u kompaniji m:tel protiče u znaku učenja, mentorstva i sjajne saradnje sa Prirodno - matematičkim fakultetom u Banjoj Luci.

Studenti PMF-a Banja Luka na praksi u m:tel-u Izvor: m:tel

m:tel je otvorio vrata talentovanim studentima, budućim inženjerima sa informatičkog smjera, pružajući im mogućnost da steknu uvide u realne poslovne procese.

U okviru programa prakse, studenti prolaze kroz napredan tok poslovne analitike, savladavajući ključne principe rada s podacima i njihovu transformaciju u strateške uvide. Kroz praktičan rad sa SQL-om i Pythonom uče kako da čiste, modeluju i analiziraju velike datasetove, koristeći profesionalne alate i tehnike koje se primjenjuju u modernim analitičkim timovima. Program se završava izradom visokokvalitetnih analitičkih izvještaja, gdje studenti povezuju tehničke rezultate sa stvarnim poslovnim odlukama i demonstriraju potpuni analitički workflow.

Uspješnost ovog programa prakse ne bi bila moguća bez angažmana posvećenih m:tel mentora, Siniše Roljića i Milorada Šipovca, glavnih inženjera za analizu i analitiku podataka, koji studentima nesebično prenose ključne uvide i dugogodišnje iskustvo.

Ovakvim pristupom studentima se pruža, ne samo kvalitetan uvid u Big Data koncepte, već im se daje prilika da svoje znanje pretvore u praksu i steknu sliku o funkcionisanju velikog poslovnog sistema kao što je m:tel.

Pored programa prakse, kompanija m:tel aktivno ulaže u studente i putem programa stipendiranja. A aktuelni konkurs za dodjelu stipendija, svi zainteresovani mogu da pronaću na web stranici kompanije mtel.ba/Stipendije.

“Svjesni smo da je direktan kontakt sa industrijom ključan korak u karijeri svakog studenta. Nastavljamo pružati podršku i dijeliti znanje sa mladim budućim stručnjacima i inženjerima prepoznajući u njima buduće nosioce razvoja IKT industrije”, poručuju iz m:tel-a.

(m:tel)

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS