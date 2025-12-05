Neka nam tmurna jesen bude vedrija uz dobre filmove m:tel TV ponude

Početak decembra, pored ostalog, proći će i u znaku dobre ponude filmskog i serijskog sadržaja u paleti raznovrsne m:tel ponude i otvorenih videoteka

Zasnovano na izvanrednom liku iz "Čarlija i fabrike čokolade", najznačajnije knjige za djecu Roalda Dala i jedne od najprodavanijih dječijih knjiga svih vremena, film "Vonka" priča čudesnu priču o tome kako je najveći svjetski pronalazač, mađioničar i proizvođač čokolade postao voljeni Vili Vonka kakvog danas znamo. TV HBO 2, subota 6.12. u 15.30 časova.

Film je opojna mješavina magije i muzike, haosa i emocija. S Timotejem Šalameom u glavnoj ulozi, ovaj živopisan i inventivan spektakl na velikom platnu upoznaće publiku s mladim Vilijem Vonkom, prepunim ideja i odlučnim da promijeni svijet.

U filmu “Moja nedjelja sa Merilin”, Kolin Klark, radnik ser Lorensa Olivijea, zapisuje napetu komunikaciju između Olivijea i Merilin Monro tokom produkcije filma "Princ i igračica". Film je na programu u nedjelju 7. decembra u 12.05 časova na STAR Life.

Kada dramaturg Artur Miler, novi suprug Merilin Monro, nakratko otputuje u Pariz, Klark koristi priliku da je upozna sa svijetom dalje od holivudske slave. Prema istinitoj priči Kolina Klarka, ovaj film prikazuje čarobnu sedmicu u kojem se Monro otvorila strancu i stekla u njemu prijatelja i saveznika.

U ponedjeljak 8. decembra 2025. godine, na TV Pink Thriller u terminu od 20.00 časova možete pogledati briljantan akcioni triler “Nisu svi sveci”.

Čovjek sa nadimkom "Jezuita" je u zatvoru zbog zločina koji nije počinio. Kada mu žena bude ubijena, a sin kidnapovan i odveden u Meksiko, on smišlja razrađen i opasan plan da spasi sina i osveti ubistvo...

“Godina kada mi je mama bila Doli Parton”, radni je naslov simpatične komedije koja je na programu u utorak 9. decembra 2025. godine na TV kanalu FilmBox Stars.

Elizabet Alison Grej je tipična jedanaestogodišnjakinja iz predgrađa, koja nestrpljivo čeka adolescentsko doba, kada iznenada saznaje da je cio njen život bio laž. Uz maštu, koja joj je jedina vodilja, ona bježi od kuće da bi otkrila istinu.

Potsjećamo, od 1. decembra m:tel je svim IPTV korisnicima otvorio vrata najboljeg prazničnog TV zabavnog sadržaja! Videoteke: TS Media, Apollon i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, biće vam potpuno dostupni i bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Uživajte u neograničenom izboru najgledanijih serija, filmskih hitova i ekskluzivnih naslova koji će vašu dnevnu sobu pretvoriti u pravi kućni bioskop tokom čitavih praznika. A tu su i tople preporuke za gledanje:

HBO Max: „Ono: Dobro došli u Deri“

Apollon – novogodišnji klasici: „Divan život“, „Ljubav i praznici“, „Kolo sreće“, „Četiri Božića“

TS Media: „12 reči“ – 1. i 2. sezona

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.